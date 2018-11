Khabib no teme a la suspensión en UFC: "No me importa si me castigan por 10 años"

A Khabib Nurmagomedov no le intimida el castigo que le impondría la Comisión Atlética de Nevada tras la trifulca desatada fuera de la jaula del T-Mobile Arena ante el equipo del irlandés Conor McGregor. Se cree que el próximo 10 de diciembre será suspendido -por al menos un año- y, por ello, el ruso asegura que no tiene razones para asistir a la audiencia. Asimismo, tampoco tiene deseos de recuperar el 50% de la bolsa que se le quitó tras los incidentes del UFC 229.

“El 10 de diciembre se reunirán de nuevo y me llamarán, pero no iré. Acabo de defender a mi familia y mi religión. Si quieren castigarme, pueden obtener todo el dinero que gano, y pueden darme una suspensión de 10 años. No me importa”, expresó Khabib Nurmagomedov.

Desde aquel 6 de octubre, el futuro de Khabib Nurmagomedov fue relacionado con una posible revancha frente a Conor McGregor. La misma ha sido rechazada por el ruso pues esperaba enfrentarse al canadiense Georges St-Pierre o al boxeador estadounidense Floyd Mayweather.

¿Por qué no quiere asistir a la audiencia? El propio Khabib Nurmagomedov lo explica de la siguiente manera: “No soy culpable. Comencé la trifulca y terminé como hombre. Ellos castigarán al iniciador, yo gané la pelea en las reglas. Después de la pelea, le mostré que lo que hizo antes de la pelea no sería no correspondido”.

Si es suspendido en UFC, a Khabib Nurmagomedov le quedaría otras opciones como competir para Bellator o alguna empresa de MMA de Japón. Aunque la mirada de 'The Eagle' sigue puesta en un combate contra Floyd Mayweather.