UFC: ¿Y Khabib Nurmagomedov? Conor McGregor vs. Donald Cerrone en planes para febrero

Conor McGregor está a la espera del falló final de la Comisión Atlética de Nevada, a emitirse el próximo 10 de diciembre, tras el escándalo que armó fuera de la jaula del T-Mobile Arena, de Las Vegas, tras su combate frente a Khabib Nurmagomedov. Poco se sabe sobre quién será próximo rival del irlandés luego de que 'The Eagle' le negara la posibilidad revancha, versión confirmada por el presidente de UFC, Dana White. Sin embargo, el estadounidense Donald Cerrone asegura que será el siguiente oponente de 'The Notorious'.

"¡Te estoy esperando, chico!", escribió Donald Cerrone en Instagram anunciado el reto a Conor McGregor. Ningún integrante del equipo del excampeón peso pluma y ligero de UFC ha confirmado dicha versión. El 'Cowboy' se siente muy motivado después de su triunfo contra Mike Perry.

En tanto, el peleador y comunicador Chael Sonnen no descarta que Conor McGregor y Donald Cerrone se enfrente para el mes de febrero del 2019.

"Hay algo en la pelea entre Donald Cerrone y Conor McGregor que me hace mucho más sentido de lo que a muchas otras personas. Hay una discusión entre ambos que está grabada en video. Esa es promoción relevante. Donald Cerrone vs McGregor funciona. Esa pelea vende. Esa pelea va a funcionar. Ese es el tipo de pelea que estadísticamente Conor la vería y diría, ‘Si, la tomaría‘. Por supuesto el Vaquero haría lo mismo y la tomaría".

I wouldn’t of said this a week ago, but Conor McGregor vs Cowboy not only makes sense, it’s a real possibility... pic.twitter.com/CqMXfzgJqd