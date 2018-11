Rival de Mayweather le responde a McGregor por compararlo con Jackie Chan

Ni Manny Pacquiao ni Saúl 'Canelo' Álvarez ni Khabib Nurmagomedov. Floyd Mayweather eligió al japonés Tenshin Nasukawa, de 20 años de edad, como próximo rival para el próximo 31 de diciembre en el Rizin FF 14. Al enterarse de esta inesperada noticia, el excampeón de UFC, Conor McGregor, quien lo enfrentó en agosto de 2017 en Las Vegas, se burló de su oponente a tal punto de compararlo con el actor Jackie Chan.

"¿Ese es un traje de vestir o de sauna, Floyd Mayweather? Jaja. Qué demonios. ¿Hace calor en Tokio o qué se supone que está pasando aquí? Ese cambio climático no es ninguna broma. A la mierda. Ja, ja , ja. ¿Qué demonios sucede aquí? ¿Quién es ese pequeño imbécil a tu lado? Parecen salidos de 'Rush Hour 5' ('Una pareja explosiva 5') o algo así. Jodidamente brillante. Qué pequeño bastardo que eres, Floyd. Sin mentir. Que te jodan", escribió Conor McGregor en su cuenta oficial de Instagram.

Tenshin Nasukawa no se quedó callado y, con mucho respeto, le dio una ejemplar respuesta a Conor McGregor.

"Hola, señor Conor McGregor. Mi nombre es Tenshin Nasukawa. No soy Jackie Chan. Prometo que vengaré su derrota contra Floyd Mayweather, así que por favor vea mi pelea", prometió el peleador nipón.

Hello, Mr. McGregor.

My Name is Tenshin Nasukawa.

I am not Jackie Chan.

I promise to avenge your loss, so please watch my fight.@TheNotoriousMMA pic.twitter.com/gSN53svsqs