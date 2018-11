Conor McGregor es sorprendido fumando marihuana cultivada por Mike Tyson [VIDEO]

Mike Tyson después de su vida como boxeador ha demostrado que se pudo reinventar y salir bien parado con su fortuna, ahora en su rancho de cannabis en la ciudad de California, en Antelope Valley, condado de Kern, crece su famosa 'KO Kush', una variante de marihuana que está siendo tendencia debido a que diversos conocidos han probado de su producto. Ahora lo hizo McGregor y quedó más que satisfecho, contento por así decirlo.

Es cierto que la inversión en cannabis son réditos que traen mucho dinero, no son malas hierbas según la jerga que se maneja en el 'mundo natural', pero Conor McGregor y Mike Tyson se unieron por primera vez gracias al cannabi de cosecha propia del campeón de boxeo retirado, cuando se encontraron en Irlanda este fin de semana a causa de un evento netamente benéfico. McGregor se sorprendió y no podía creer lo que estaba pasando, un momento de locura.

McGregor se acercó para ver al ex campeón de peso pesado, que estaba en Dublín para su 'An Evening With Mike Tyson', incluso en el teatro The Helix este sábado que pasó. En estos últimos meses, Mike Tyson viene cultivando su propia variedad de marihuana, llamada KO Kush, en su principal rancho de cannabis de 40 hectáreas en California, donde la sustancia es legal y no tiene ningún problema en el tema de comercialización social.

La estrella de UFC, Conor McGregor a sus 30 años, aparentemente pudo probar algo de la hierba de Tyson y según se percibe le fascinó. Ayer lunes compartieron una foto donde se le veía muy sonriente mientras sostenía lo que parecía ser una articulación de marihuana, usando de leyenda para su Instagram personal lo siguiente: "Algunos se ríen de esa elección de Cherry Kush".

Sobre el tema, McGregor precisó lo siguiente para Tyson: "Tu variedad de marihuana que creces en tu propio rancho "KO Kush" es realmente agradable. Fue un honor probarlo y te deseo a ti y a tu equipo todo lo mejor en este esfuerzo. Solo recuerda, si alguien trata de hacerte daño o no pagar. Rasga su nariz de su cara. ¡Eres un ícono de la lucha y mereces amor y respeto infinitos! ¡Y de mí, siempre lo tendrás!".

EL DATO:

McGregor ha declarado que es fan del equipo de fútbol inglés Manchester United F.C.