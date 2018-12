UFC 231 EN VIVO: Valentina Shevchenko vs Joanna Jedrzejczyk por el cinturón de peso mosca [PROGRAMACIÓN]

El UFC 231 se desarrollará este sábado 8 de diciembre desde las 6:30 p.m. (hora peruana) en el Scotiabank Arena de Toronto de Canadá. Este evento tendrá la participación de la representante peruana Valentina Shevchenko, quien tendrá que enfrentar a Joanna Jedrzejczyk vía Fox Sports, y podrás seguir el minuto a minuto, con videos de todas las incidencias, en Líbero.pe.

La representante peruana Valentina Shevchenko (15-3) enfrentará a Joanna Jedrzejczyk (15-2) por el cinturón de peso mosca, esta nueva división de la rama femenil de UFC. Recordemos que ‘La Bala’ no logró enfrentar a Amanda Nunes por el campeonato de peso gallo, pues la brasileña sufrió de una enfermedad y, aunque la misma Jedrzejczyk se ofreció a luchar, la organización no lo permitió.

💥¡La pelea co-estelar de #UFC231 definirá la próxima campeona de peso mosca! @BulletValentina y @joannamma ya se han enfrentado en el pasado (fuera de UFC) pero este duelo será diferente👊🏼👊🏼. ¿Quién crees que salga ganando? ¡Cuéntanos! 👇🏼 pic.twitter.com/V1GQjbr1jl — UFC Español (@UFCEspanol) 3 de diciembre de 2018

Una de las principales razones es el poco tiempo de preparación. No obstante, ambas luchadoras con viejas conocidas en estas lides, ya que se han enfrentado en tres ocasiones en Muay Thai. Todos esos choques terminaron con Valentina Shevchenko victoriosa, pero hay que retroceder 10 años para aquel último enfrentamiento, seguro con muchas cosas distintas.

Por otro lado, la polaca Joanna Jedrzejczyk creció mucho popularmente con su buena performance desde su llegada a la UFC y en el mundo de la MMA se le considera una de las mejores peleadoras. Sin duda, será una rival temible para la representante peruana Valentina Shevchenko, pero usará todas sus armas posibles para celebrar una nueva victoria en la corona interina en peso mosca.

Cabe mencionar que la lucha entre Shevchenko y Jedrzejczyk será coestelar del enfrentamiento que sostendrán Max Holloway y Brian Ortega por el título de Peso Pluma. Esta pelea estaba planificada en el UFC 226, pero Holloway tuvo que retirarse por ‘síntomas similares a una conmoción cerebral’. Acá te dejamos al detalle la cartelera de todas las peleas.

Main Card

Peso pluma: Max Holloway (c) vs Brian Ortega

Peso mosca de las mujeres: Valentina Shevchenko vs Joanna Jedrzejczyk

Peso welter: Alex Oliveira vs Gunnar Nelson

Peso pluma: Hakeem Dawodu vs Kyle Bochniak

Peso semipesado: Jimi Manuwa vs Thiago Santos

Tarjeta Preliminar (Fox Sports 1)

Peso de paja mujeres: Cláudia Gadelha vs Nina Ansaroff

Peso mosca mujeres: Katlyn Chookagian vs Jessica Eye

Peso medio: Eryk Anders vs Elias Theodorou

Ligero: Olivier Aubin-Mercier vs Gilbert Burns

Tarjeta Preliminar Temprana (UFC Fight Pass)

Peso semipesado: Devin Clark vs Aleksandar Rakić

Peso gallo: Brad Katona vs Mateo López

Peso welter: Chad Laprise vs Dhiego Lima

Ligero: Carlos Diego Ferreira vs Jesse Ronson

HORARIOS DEL UFC 231 EN VIVO ONLINE

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 6.30 p.m.

Estados Unidos: 6.30 p.m. (ET) / 3.30 p.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Domincana, El Salvador y Nicaragua: 5.30 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 7.30 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 8.30 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 12.30 a.m. (día siguiente)

¿Dónde seguir EN VIVO y EN DIRECTO DEL UFC 231?

En Internet el duelo entre Valentina Shevchenko y Joanna Jedrzejczyk, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias y videos al instante. Además, puedes ver el resumen al finalizar el evento.