Roman Reigns canceló su próxima aparición pública

Luego de anunciar su pausa en sus actividades de la WWE debido a una lucha contra la leucemia, estaba pactado que Roman Reigns aparezca públicamente el 11 de enero en el evento de la ACE Comic Con en Arizona pero esto ya no será así.

El mismo Twitter del evento publicó que Roman Reigns tuvo cambios en su calendario, por lo que ya no aparecerá el próximo 11 de enero y las personas que habían comprado boletos para verlos recibirían su dinero de vuelta.

"Desafortunadamente, debido a un cambio en su calendario, Roman Reigns no estará disponible para aparecer en la ACE Comic Con Arizona el 11 de enero. Todas las compras en productos de Roman Reigns serán reembolsadas. Pedimos disculpas por cualquier inconveniente", se lee en el comunicado.

Además, también se canceló la presencia de Charlotte Flair en dicho evento y en su lugar estará Becky Lynch.

Unfortunately, due to a change in his schedule, Roman Reigns is no longer able to attend ACE Comic Con Arizona on January 11th. All purchases for Roman Reigns items will be automatically refunded. We apologize for any inconvenience.