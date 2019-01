Manny Pacquiao afirma que sigue teniendo su "instinto asesino"

A pocos días de defenser su cinturón de peso wélter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) contra el estadonunidense Adrien Broner, Manny Pacquiao aseguró que su pasión y hambre de triunfos sigue intacta.

"Sigo teniendo ese instinto asesino y ese fuego en mis ojos. El interés en mi carrera continúa ahí al cien por ciento. La velocidad y la fuerza, también", dijo el pasado viernes en conferencia de prensa.

Además, agregó: "Sigo sintiendo pasión por el deporte del boxeo. El boxeo es mi pasión y por eso sigo peleando. Realmente, lo adoro y por eso estoy tan emocionado y preparándome para mi pelea del 19 de enero".

Por otro lado, Pacquiao analizó lo que ha logrado a lo largo de su carrera, hasta hoy: "Realmente he conseguido lo que quería en la vida. Ahora lo que quiero es mantenerlo y seguir a este nivel".

¿Volvería a pelear con Floyd Mayweather? "Aún no tengo un plan. Estoy muy concentrado en esta pelea con Adrien Broner. Es el tipo de boxeador al que no quieres subestimar o tomar a la ligera", respondió.

Manny Pacquiao regresó a los cuadriláteros en julio del año pasado tras un pequeño alejamiento en 2016 y lo hizo a lo grande, ya que venció al argentino Lucas Matthysse y para alzarse como campeón del citurón regular de la AMB.

