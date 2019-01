UFC: Amanda Nunes le dice "no" a la revancha con Cyborg y planea ir por el cinturón de Valentina Shevchenko

Valentina Shevchenko ha sido la única peleadora capaz en actividad del UFC que ha llegado al final del último round frente a Amanda Nunes desde que esta le quitó el cinturón peso gallo a la retirada Miesha Tate. Tras vencer a Cris Cyborg, donde consiguió el cinturón peso pluma y se consagró como la primera en poseer dos títulos en la rama femenina, la 'Leona' decidió no volver a pelear en esa categoría y desea ir a las 125 libras para poder retar a la 'Bala'.

Según la propia Amanda Nunes, no tiene ni la más mínima intención de darle una revancha a su compatriota Cris Cyborg, porque el trabajo para llegar ese peso la dejó muy agotada. Por esta razón, está pensando en dos nombres importantes: una es Holly Holm y la otra es Valentina Shevchenko, vigente campeona de la división peso mosca.

“Holly definitivamente sería una gran pelea para defender mi cinturón en 135”, escribió Amanda Nunes.

No obstante, la idea de enfrentar por tercera vez a Valentina Shevchenko no le cae para nada mal, lo desea mucho. La propia Amanda Nunes lo admite pues desea lograr un récord jamás registrado en la historia del UFC: ser la primera triplecampeona de la compañía.

“Okay, no más juegos. Realmente estoy planeando bajar para pelear por el cinturón de las 125 libras”, aclaró Amanda Nunes haciendo referencia al pesaje de la categoría donde se encuentra Valentina Shevchenko.

