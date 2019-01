Líbero ya está en Las Vegas para vivir la previa de Pacquiao vs Broner [VIDEO]

Manny Pacquiao tiene un nuevo rival en el boxeo. Regresa al cuadrilátero para enfrentarse a Adrien Broner, el estadounidense que tiene el objetivo de quedarse con el cinturón de peso wélter. La gran pelea será este sábado 19 de enero en Las Vegas, exactamente en el MGM Gran Garden Arena y Líbero ya se encuentra ahí viviendo la previa.

Será la pelea número 70 de Manny Pacquiao. Recordemos que ganó 60 veces, perdió 7 y empató en dos oportunidades. Broner, por su parte, tiene 33 triunfos, 3 caídas y un solo empate que ocurrió en su última pelea que fue en abril del 2018 ante Jessie Vargas.

Pacquiao habló en conferencia de prensa y dejó en claro que no lo volverá a noquear nadie: "Creo que Broner ha estado viendo las peleas de Márquez, sé que va a querer noquearme, pero estoy listo para eso. Lo que pasó en esa pelea no volverá a suceder, fue un error y no pasará una vez más, aprendí de ese error, trabajamos en eso en este campamento"