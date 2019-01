Rafael Nadal se metió a semifinales tras derrotar a Tiafoe en el Abierto de Australia

Rafael Nadal clasificó a las semifinales del Abierto de Australia tras vencer a Frances Tiafoe, por 3 sets seguidos (6-3, 6-4, 6-2). Ahora enfrentará a Stefanos Tsitsipas, este jueves 24 a las 3:30 a.m (hora peruana), quien eliminó a Roger Federer.

Se vio la potencia en sus saques lo que le permitió tener el dominio del encuentro. Nadal se adjudicó el primer set por 6-3. Ya en el segundo parcial obtuvo el primer quiebre (break) del partido, generando la desesperación de sus rival.

Poco a poco, Tiafoe se mostraba más solido en la recepción en el segundo juego, por esta razón, Nadal tuvo que sacar a relucir su experiencia para ganar por 6-4. El rafa volvió a romper el primer servicio de Tiafoe, lo que conllevó la victoria del hispano por 6-2.

SU RIVAL EN SEMIFINALES

Stefanos Tsitsipas se metió a "semis" luego de vencer a Roberto Bautista por 3 - 1 con parciales de 7-5, 4-6, 6-4, 7-6 (2). El tenista griego de tan solo 20 años manifestó: “Es un cuento de hadas, vivo un sueño. Aunque yo sé todo el trabajo que me ha costado llegar hasta aquí”.

“A inicios de años dije que el objetivo esta temporada era llegar a semifinales de un Grand Slam. Me dije a mí mismo que estaba loco diciendo esto, pero que tenía que hacerlo realidad. Había que confirmarlo y he demostrado que no estoy aquí por accidente”, agregó, luego de su clasificación.