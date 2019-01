WWE SmackDown EN VIVO: repercusiones del Royal Rumble 2019 de cara a Wrestlemania 35

La WWE llevará a cabo este martes 29 de enero un épico capítulo de SmacDown Live en el Talking Stick Resort Arena de Phoenix, Arizona y se desarrollarán todas las repercusiones del Royal Rumble 2019. La transmisión del show de HOY se desarrollará EN VIVO ONLINE EN DIRECTO desde las 8.00 p.m. (hora peruana) por Fox Sports 3 e incidencias en Libero.pe.

Ya empezó el camino a Wrestlemania 35. Y es que ayer lunes en Monday Night Raw se confirmaron dos peleas para el evento principal que tiene e la WWE: Seth Rollins contra Brock Lesnar y Ronda Rousey ante Becky Lynch. Sin embargo, hoy también habrían sorpresas y también se definirían algunos combates para la ‘Vitrina de los Inmortales’.

Daniel Bryan revuto el título Mundial de la WWE en la Batalla Real luego de derrotar a AJ Styles, pero contó la ayuda de Erick Rowan. ¿Qué significa eso? ¿Una nueva alianza? No se sabe cuáles sean los planes del campeón, pero es muy probable que el 'Phenomenal' desee su revancha y todo conduce a Wrestlemania.

El futuro de la división de mujeres de SmackDown es incierta, ya que Asuka retuvo el campeonato femenino ante una Becky Lynch. No habrá revancha, por eso no se sabe quién será su suguiente rival. Quizás reaparezca Charlotte Flair, que estuvo a un paso de ganar el Royal Rumble y reclame una nueva oportunidad.

Shane McMahon & The Miz se convirtieron contra todo pronóstico en los nuevos campeones en parejas tras vencer a The Bar. Sin embargo, Sheamus y Cesaro aún tienen su claúsura de revancha, pero no se sabe cuando lo harán efectivo; por lo que probablemente hayan nuevos retadores.

HORARIOS DEL WWE SMACKDOWN

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 8.00 p.m.

Estados Unidos: 8.00 p.m. (ET) / 5.00 p.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 7.00 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 9.00 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 10.00 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 2.00 a.m.

GUÍA DE CANALES DEL WWE SMACKDOWN

FOX SPORTS 3 PERÚ

DirecTV Sports► 609 (SD) y 1609 (HD)

Movistar TV► 503 (SD) y 746 (HD)

Claro TV ► 60 (SD) y 519 (HD)