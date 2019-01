Dean Ambrose no renovó con WWE y se marchará luego de Wrestlemania 35 [VIDEO]

La WWE ha tenido un fin de mes no apto para cardiacos con el Royal Rumble 2019 y las emisiones de sus respectivas marcas. Sin embargo, hoy martes compartió un comunicado que dejó estupefactos a todos los fanáticos de la lucha libre. Y es que confirmó que Dean Ambrose no renovará con la compañía y se marchará luego de Wrestlemania 35.

El ‘Lunático’ tuvo una corta participación en el Royal Rumble del domingo y ayer en Monday Night Raw perdió ante Seth Rollins. Todo parecía indicar que la WWE tenía muchos planes para él; sobre todo porque cambió de personaje desde que volvió de su lesión en agosto pasado. Su contrato llega a su fin en abril y se le iba a renovar por cinco años, pero no aceptó.

Según el portal Pro Wrestling Torch, el dinero no ha sido la razón por la cuál Ambrose decidió no continuar en la WWE, ya que el peleador no lleva una vida lujosa y se mueve a su antojo. Todo se debería a la dirección de su personaje y los problemas con el equipo creativo de la compañía.

"Dean Ambrose (Jonathan Good) no renovará su contrato con WWE cuándo expire en abril. Estamos agradecidos y apreciamos todo lo que Dean ha dado a WWE y a nuestros fans. Le deseamos lo mejor y esperamos que algún día Dean regrese”, se lee en el Twitter oficial de la compañía de lucha libre.

ÚLTIMA HORA: Dean Ambrose (Jonathan Good) no renovará su contrato con WWE cuando expire en abril. https://t.co/sPCjungAnR — WWE Español (@wweespanol) 29 de enero de 2019

Ambrose es Campeón Grand Slam, el cual significa que ha ganado todos los títulos de la WWE y fue el luchador más joven en hacerlo: título Mundial, Campeonatos en Parejas de Raw, Campeonato Intercontinental y Campeonato de los Estados Unidos. Su fama aumentó cuando formó parte de The Shield, junto a Seth Rollins y Roman Reigns.

EL DATO

Dean Ambrose debutó en el elenco principal de a la WWE en noviembre del 2012, en el Survivor Series.