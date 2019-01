WWE Royal Rumble 2019 EN VIVO: día, hora, canal, cartelera e incidencias del evento 

La WWE llevará a cabo el Royal Rumble 2019 este domingo 17 de enero en las instalaciones del Chase Field de Phoenix, Arizona y varios campeonatos estarán en juego. El primer evento PPV del año se transmitirá EN VIVO ONLINE EN DIRECTO desde las 5.00 p.m. (hora peruana) por señal de Fox Action y las incidencias por Libero.pe.

Brock Lesnar enfrentará a Finn Bálor por el Campeonato Universal de Raw en un combate en el que ‘La Bestia’ llega como favorito. Sin embargo, fuertes rumores indican que aparecerá el ‘Rey Demonio’ y podría dar la sorpresa. Otro estelar será entre Daniel Bryan y AJ Styles por el título Mundial de la WWE, en una lucha revancha que correrá sangre.

Fuertes rumores han surgido en las últimas horas con respecto a la Batalla Real: es que el nombre de Roman Reigns ha cobrado fuerza y muchos indican que podría ser el ganador. Algunas superestrellas de NXT también aparecerían y entre ellos estaría The Velveteen Dream o Aleister Black. Kevin Owens y Sami Zayn están prácticamente descartados.

La división femenina está en su mejor momento y tendrán tres combates no apto para cardiacos. El Royal Rumble de Mujeres podría ser el 'main event' del evento, tal como sucedió el año pasado. Las favoritas a quedar primero son Charlotte, Bayley y Nia Jax; sin embargo, hay algunas luchadoras 'tapadas' que darían el batacazo como Micky James o Alexa Bliss, que regresa tras varios meses ausente por lesión.

Ronda Rousey defenderá su Campeonato Femenil de Raw ante la siempre temible Sasha Banks, a quien le tiene mucho respeto, pero las últimas semanas no han podido ni ponerse cara a cara. El título de SmackDown también estará imperdible, ya que Becky Lynch saldrá con todo dispuesta a volver a reinar y tendrá al frente a Asuka.

CARTELERA DEL WWE ROYAL RUMBLE 2019

- Brock Lesnar vs Finn Bálor por el Campeonato Universal de Raw.

- Daniel Bryan vs AJ Styles por el Campeonato Mundial de SmackDown.

- Royal Rumble Masculino.

- Royal Rumble Femenino.

- Ronda Rousey vs Sasha Banks por el Campeonato de Mujeres de Raw.

- Asuka vs Becky Lynch por el Campeonato de Mujeres de SmackDown.

- The Bar vs The Miz & Shane McMahon por el Campeonato de Parejas de SmackDown.

Kickoff

- Buddy Murphy vs Akira Tazawa vs Kalisto vs Hideo Itami por el Campeonato de Peso Crucero.

- Rusev vs Shinsuke Nakamura por el Campeonato de Estados Unidos.

HORARIOS DEL WWE ROYAL RUMBLE 2019

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 5.00 p.m.

Estados Unidos: 5.00 p.m. (ET) / 2.00 p.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 4.00 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 6.00 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 7.00 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 12.00 a.m. (al día siguiente)

GUÍA DE CANALES

FOX ACTION EN PERÚ

DirecTV Sports► 561 (SD) y 1561 (HD)

Movistar TV► 184 (SD), 197 (HD) y 788 (HD)

Claro TV ► 325 (SD), 326 (SD) y 333 / 623 (HD)

WWE Network: PS3, PS4, XBOX, XBOX ONE PC, Nintendo Swicth y Tablet.

¿CÓMO VER WWE ROYAL RUMBLE 2019 EN VIVO Y GRATIS?

WWE Network ofrece una oferta con la cual podemos ver WWE Royal Rumble 2019 en vivo, en español, en HD y de forma completamente gratuita. Con la promoción que WWE Network tiene activa en estos momentos podemos disfrutar de un mes gratis del miles de horas, incluyendo todo el contenido audiovisual de la historia de WWE.