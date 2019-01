WWE Royal Rumble 2019: Ronda Rousey venció a Sasha Banks y retuvo el cinturón femenino de Raw [VIDEO]

Este domingo tiene lugar Royal Rumble 2019, el primer gran evento de WWE en el año. Una de las grandes atracciones fue la victoria de Ronda Rousey frente a Sasha Banks, en el Chase Field de Phoenix, Arizona, para retener el título femenino de Raw.

No fue una pelea sencilla para Rousey. Sasha la sometió en diferentes ocasiones e intentó hacerla rendirse con duras llaves. No obstante, la campeona nunca cedió.

Cuando todo hacía indicar que habría un cambio en la dueña del título, 'Rowdy' logró hacerse respetar y sacó una de sus llaves para llevarse la victoria.

Es importante decir que, pese a su victoria, Rousey respetó lo hecho por Banks y se dieron un saludo al finalizada la pelea de Royal Rumble 2019.

- Ronda Rousey aplica una llave de rendición a Sasha Banks. La 'Jefa' se rindió pero esto no contó porque la maniobra sucedió fuera del ring.

- Tres llaves de judo de parte de Ronda Rousey al brazo izquierdo de Sasha Banks.

- Ronda Roudey derriba a Sasha Banks.

- Sasha Banks se recupera y hace un superplex a Ronda Rousey. Ahora castiga el brazo de 'Rowdy' con una palanca invertida.

- Ronda Rousey empuja con una patada a Sasha Banks.

- Doble rodillazo de Sasha Banks sobre Rousey.

- Sasha Bank busca una llave de rendición sobre Ronda Rousey.

- Ahora Sasha Banks la empuja contra la esquina. La 'Jefa' se lanza desde la segunda cuerda para castigar a Rowdy.

- Sasha Banks recibe tremenda patada de parte de Ronda Rousey.

- Inicia la pelea entre Ronda Rousey y Sasha Banks

HERE COMES THE ROWDY ONE!#RoyalRumble @RondaRousey pic.twitter.com/FnTC7WnbT0