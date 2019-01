Ver WWE Royal Rumble EN VIVO ONLINE HOY Aquí FOX Action Latino: ¿A qué hora y en qué canales transmiten evento? Link de la 'Batalla Real' | GUÍA TV

WWE Royal Rumble 2019 VER EN VIVO ONLINE: la famosa 'Batalla Real' se llevará a cabo este domingo 27 de enero (6.00 p.m. - hora peruana; 5.00 p.m. - hora mexicana) en el ring del majestuoso Chase Field en Phoenix, Arizona, donde más de 30 luchadores y luchadores buscarán tener una oportunidad de pelear el título en el próximo WrestleMania 35. La transmisión estará a cargo por el canal FOX Action para todo el Perú, México, Argentina y el resto de países de Latinoamérica. También lo podrás vía PPV por el servicio de WWE Network.

WWE ROYAL RUMBLE 2019 EN VIVO Y DIRECTO

- A continuación, en breves minutos inicia el Royal Rumble 2019.

KICKOFF DEL WWE ROYAL RUMBLE 2019

- Buddy Murphy (c) vs. Akira Tozawa vs. Kalisto vs. Hideo Itami por el Campeonato de Peso Crucero.

- Hideo aprovecha su momento y ataca a todos su rivales.

- Akira hace un salto suicida para derribar a Kalisto y Murphy del ring.

- Ahora, Buddy Murphy y Hideo Itami se reparten golpes en el centro del ring.

- Hideo Itami aún no entra en la lucha.

- Akira Tozawa derriba a Kalisto y luego echa con un salto a Buddy Murphy.

- Buddy Murphy empuja hacia contra la esquina a Kalisto.

- ¡Señores! Shinsuke Nakamura derrota a Rusev y se convierte en nuevo campeón del cinturón de los Estados Unidos de la WWE.

- Rusev (c) vs. Shinsuke Nakamura por el Campeonato de Estados Unidos.

- ¡Atención! Se confirma que John Cena no participará en el Royal Rumble 2019 a causa de una grave lesión.

- Sigue los primeros combates del KickOff como antesala del Royal Rumble 2019.

PREVIA: WWE ROYAL RUMBLE 2019

Todos los caminos conducen a WrestleMania, y el Royal Rumble será uno de los eventos más prometedores que se trae la WWE para este 2019. Para esta edición, habrá 'Batalla Real' tantos para luchadores y luchadoras por primera vez en la historia de la compañía de Vince McMahon y, como ya es tradición, tendremos regresos y debuts inesperados durante los combates.

Además, Daniel Bryan pondrá en juego su cinturón de campeonato mundial de la WWE cuando se enfrente al 'Fenomenal' AJ Styles. La rivalidad entre ambos ha crecido mucho en las últimas semanas y, de hecho, será una de las mejores peleas que tendrá este Royal Rumble.

Brock Lesnar, por su parte, buscará tener éxito en su defensa del cinturón Universal cuando se vea cara a cara ante Finn Bálor. La 'Bestia Encarnada' es el favorito a ganar en las apuestas. No obstante, nunca se sabe lo que podría pasar con 'The Demon King' que suele guardarse un "as bajo la manga" para ganar sus luchas y se espera que el WWE Royal Rumble no sea la excepción.

Ronda Rousey pondrá a prueba el talento de Sasha Banks, quien ha sido la única que le ha podido ganar en la WWE, en una pelea pactada por el cinturón femenino de la marca Raw. En tanto, Azuka y Becky Lynch harán lo propio pero por el título de SmackDown en este Royal Rumble.

WWE ROYAL RUMBLE 2019: HORARIOS, PAÍS POR PAÍS

Perú: 6.00 p.m. KickOFF / 7.00 p.m. Main Event

México (Centro): 5.00 p.m. KickOFF / 6.00 p.m. Main Event

México (Pacífico, Sonora): 4.00 p.m. KickOFF / 5.00 p.m. Main Event

México (Noroeste): 3.00 p.m. KickOFF / 4.00 p.m. Main Event

Ecuador: 6.00 p.m. KickOFF / 7.00 p.m. Main Event

Estados Unidos (Los Ángeles): 9.00 p.m. KickOFF / 10.00 p.m. Main Event

Estados Unidos (Texas): 5.00 p.m. KickOFF / 6.00 p.m. Main Event

Estados Unidos (Miami): 6.00 p.m. KickOFF / 7.00 p.m. Main Event

Colombia: 6.00 p.m. KickOFF / 7.00 p.m. Main Event

Argentina: 8.00 p.m. KickOFF / 9.00 p.m. Main Event

España: 12.00 a.m. KickOFF (lunes 28 de enero) / 1.00 a.m. Main Event (lunes 28 de enero)

España (Islas Canarias): 11.00 p.m. KickOFF / 12.00 a.m. Main Event (lunes 28 de enero)

Uruguay: 8.00 p.m. KickOFF / 9.00 p.m. Main Event

Paraguay: 8.00 p.m. KickOFF / 9.00 p.m. Main Event

Chile: 8.00 p.m. KickOFF / 9.00 p.m. Main Event

Brasil: 9.00 a.m. KickOFF / 10.00 p.m. Main Event

Bolivia: 7.00 p.m. KickOFF / 8.00 p.m. Main Event

Venezuela: 7.00 p.m. KickOFF / 8.00 p.m. Main Event

Canadá: 6.00 p.m. KickOFF / 7.00 p.m. Main Event

Costa Rica: 5.00 p.m. KickOFF / 6.00 p.m. Main Event

Guatemala: 5.00 p.m. KickOFF / 6.00 p.m. Main Event

Honduras: 5.00 p.m. KickOFF / 6.00 p.m. Main Event

El Salvador: 5.00 p.m. KickOFF / 6.00 p.m. Main Event

Puerto Rico: 7.00 p.m. KickOFF / 8.00 p.m. Main Event

Santo Domingo: 7.00 p.m. KickOFF / 8.00 p.m. Main Event

Panamá: 6.00 p.m. KickOFF / 7.00 p.m. Main Event

Italia: 12.00 a.m. KickOFF (lunes 28 de enero) / 1.00 a.m. Main Event (lunes 28 de enero)

Francia: 12.00 a.m. KickOFF (lunes 28 de enero) / 1.00 a.m. Main Event (lunes 28 de enero)

Alemania: 12.00 a.m. KickOFF (lunes 28 de enero) / 1.00 a.m. Main Event (lunes 28 de enero)

Portugal: 12.00 a.m. KickOFF (lunes 28 de enero) / 1.00 a.m. Main Event (lunes 28 de enero)

Holanda: 12.00 a.m. KickOFF (lunes 28 de enero) / 1.00 a.m. Main Event (lunes 28 de enero)

Inglaterra: 11.00 p.m. KickOFF / 12.00 a.m. Main Event (lunes 28 de enero)

WWE ROYAL RUMBLE 2019: CARTELERA COMPLETA

Royal Rumble femenil: Carmella, Ember Moon, Natalya, Bayley, Ruby Riott, Liv Morgan, Sarah Logan, Mandy Rose, Sonya Deville, Alicia Fox, Zelina Vega, Naomi, Mickie James, Billie Kay, Peyton Royce, Charlotte, Naomi, Tamina, Dana Brooke, Lana, Nia Jax, Nikki Cross, Alexa Bliss, Lacey Evans y 7 luchadoras más por confirmar

Royal Rumble varonil: R-Truth, Drew McIntyre, Big E, Kofi Kingston, Xavier Woods, Seth Rollins, Jeff Hardy, Dean Ambrose, Bobby Lashley, Samoa Joe, John Cena, Elias, Baron Corbin, Jinder Mahal, Apollo Crews, Andrade, Mustafa Ali, Rey Mysterio, Titus O’Neil y 11 luchadores más por determinar

Daniel Bryan (c) vs. AJ Styles por el Campeonato WWE

Ronda Rousey (c) vs. Sasha Banks por el Campeonato Femenil Raw

Brock Lesnar (c) vs. Finn Bálor por el Campeonato Universal

Asuka (c) vs. Becky Lynch por el Campeonato Femenil SmackDown

The Bar (c) vs. Shane McMahon y The Miz por el Campeonato de Parejas SmackDown

KICKOFF: WWE ROYAL RUMBLE 2019

Rusev (c) vs. Shinsuke Nakamura por el Campeonato de Estados Unidos

Buddy Murphy (c) vs. Akira Tozawa vs. Kalisto vs. Hideo Itami por el Campeonato de Peso Crucero

WWE ROYAL RUMBLE 2019: FOX ACTION LATINO

Movistar TV: canal 184.

DirecTV: canal 561.

Claro TV: canal 325 y 326.

WWE ROYAL RUMBLE 2019: FOX Action HD

Movistar TV: canal 788.

DirecTV: canal 1561.

Claro TV: canal 333 y 623.

GUÍA DE CANALES DE TELEVISIÓN: ¿DÓNDE Y CÓMO VER EL WWE ROYAL RUMBLE 2019?

La transmisión del evento WWE Royal Rumble 2019 estará a cargo por el canal de Fox Action Latino de Movistar TV (184 digital). Asimismo, en el canal 561 del servicio DirecTV y, finalmente, por el canal 325 y 326 de Claro.



También podrás disfrutar de toda la emoción de WWE Royal Rumble 2019 en alta definición HD por el canal Fox Action HD en los tres servicios de cable disponible en el Perú: Movistar TV (788), DirecTV (1561) y Claro (333 y 623).

Y como ya es una costumbre, WWE Network será otra opción fantástica para poder ver el Royal Rumble 2019 desde la computadora.

También puede verlo a través de la app FOX (DirecTV Play y Movistar Play).