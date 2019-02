Super Bowl 2019: historial entre Patriots y Rams previo a la final de la NFL | Horario y canales

Super Bowl 2019 EN VIVO vía FOX Sports, ESPN, Azteca TV y Televisa Deportes: New England Patriots y Los Angeles Rams chocarán este domingo 2 de febrero (6.30 p.m. - hora peruana) en el Mercedes-Benz Stadium de la ciudad de Atlanta, Georgia, por el título de la NFL en el evento 'Super Tazón' o mejor conocido como Super Bowl.

En la historia de la NFL, New England Patriots y Los Angeles Rams se han enfrentado en 14 oportunidades (8 triunfos para los Patriots ante 5 de los Rams) desde la semana 3 de la temporada 1974. Sin embargo, solo registran un solo partido por la final del Super Bowl, que ocurrió el año 2002. Aquella vez, los Patriots lograron imponerse a los Rams por el resultado de 20-17.

Cuando todos pensaban que el Super Bowl se iba a decidir por primera vez en el tiempo extra, el quarterback Tom Brady, quien también estará en la final del 2019, sorprendió en la última posesión de los Patriots, completó una serie ofensiva en donde de 8 pases falló solo 3, llevó a su equipo hasta la yarda 30 y restando solo 7 segundos en el reloj el pateador Adam Vinatieri le dio el triunfo a los New England Patriots con un gol de campo de 48 yardas.

You have to eat the dream...

you have to sleep the dream...

you have to see it when nobody else sees it.#EverythingWeGot featuring @MeekMill pic.twitter.com/UN5F08UfBp