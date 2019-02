Elimination Chamber 2019 EN VIVO ONLINE: Ronda Rousey vs. Ruby Riott, por cinturón femenino de la WWE [HORA - CANAL - CARTELERA]

WWE Elimination Chamber 2019 | Ronda Rousey vs. Ruby Riott EN VIVO ONLINE: ambas sostendrán una dura batalla este domingo 17 de febrero (7.00 p.m. - hora peruana; 6.00 p.m. - hora de México) en el ring del Toyota Center de Houston, Texas, por el cinturón femenino de la marca Raw. La transmisión para Perú y el resto de países de Latinoamérica se verá a través del canal FOX Action o FOX Premium Action. Asimismo, el servicio WWE Network estará disponibles para los usuarios que consigan suscribirse.

La imparable Ronda Rousey espera conservar su racha invicta en la WWE frente a Ruby Riott, quien para muchos especialistas en Wrestling, es la única luchadora de la compañía de Vince McMahon en poder acabar con el reinado de la excampeona de peso gallo de UFC. Sobre todo porque contará con el apoyo de las integrantes del 'Riott Squad'. quienes aparecerán en cualquier momento de la pelea en el Elimination Chamber 2019.

Cabe recordar que Ronda Rousey debía enfrentar a la irlandesa Becky Lynch en el próximo WrestleMania. Sin embargo, la actitud de 'The Man' no gustó a los directivos y, por este motivo, decidieron retirarle de la lucha con 'Rowdy' y colocar a Charlotte Flair en su lugar. La WWE espera que no ocurran otros inconvenientes en el Elimination Chamber 2019.

Becky Lynch tiene otro inconveniente aparte de la suspensión, y es que la WWE comunicó el último sábado que sufrió un lesión en la rodilla por lo que su presencia en WrestleMania 35 está descartada.

WWE ELIMINATION CHAMBER 2019 | RONDA ROUSEY VS. RUBY RIOTT: HORARIOS, PAÍS POR PAÍS

Perú: 6.00 p.m. KickOFF / 7.00 p.m. Main Event

México (Centro): 5.00 p.m. KickOFF / 6.00 p.m. Main Event

México (Pacífico, Sonora): 4.00 p.m. KickOFF / 5.00 p.m. Main Event

México (Noroeste): 3.00 p.m. KickOFF / 4.00 p.m. Main Event

Ecuador: 6.00 p.m. KickOFF / 7.00 p.m. Main Event

Estados Unidos (Los Ángeles): 9.00 p.m. KickOFF / 10.00 p.m. Main Event

Estados Unidos (Texas): 5.00 p.m. KickOFF / 6.00 p.m. Main Event

Estados Unidos (Miami): 6.00 p.m. KickOFF / 7.00 p.m. Main Event

Colombia: 6.00 p.m. KickOFF / 7.00 p.m. Main Event

Argentina: 8.00 p.m. KickOFF / 9.00 p.m. Main Event

España: 12.00 a.m. KickOFF (lunes 28 de enero) / 1.00 a.m. Main Event (lunes 18 de febrero)

España (Islas Canarias): 11.00 p.m. KickOFF / 12.00 a.m. Main Event (lunes 18 de febrero)

Uruguay: 8.00 p.m. KickOFF / 9.00 p.m. Main Event

Paraguay: 8.00 p.m. KickOFF / 9.00 p.m. Main Event

Chile: 8.00 p.m. KickOFF / 9.00 p.m. Main Event

Brasil: 9.00 a.m. KickOFF / 10.00 p.m. Main Event

Bolivia: 7.00 p.m. KickOFF / 8.00 p.m. Main Event

Venezuela: 7.00 p.m. KickOFF / 8.00 p.m. Main Event

Canadá: 6.00 p.m. KickOFF / 7.00 p.m. Main Event

Costa Rica: 5.00 p.m. KickOFF / 6.00 p.m. Main Event

Guatemala: 5.00 p.m. KickOFF / 6.00 p.m. Main Event

Honduras: 5.00 p.m. KickOFF / 6.00 p.m. Main Event

El Salvador: 5.00 p.m. KickOFF / 6.00 p.m. Main Event

Puerto Rico: 7.00 p.m. KickOFF / 8.00 p.m. Main Event

Santo Domingo: 7.00 p.m. KickOFF / 8.00 p.m. Main Event

Panamá: 6.00 p.m. KickOFF / 7.00 p.m. Main Event

Italia: 12.00 a.m. KickOFF (lunes 28 de enero) / 1.00 a.m. Main Event (lunes 18 de febrero)

Francia: 12.00 a.m. KickOFF (lunes 28 de enero) / 1.00 a.m. Main Event (lunes 18 de febrero)

Alemania: 12.00 a.m. KickOFF (lunes 28 de enero) / 1.00 a.m. Main Event (lunes 18 de febrero)

Portugal: 12.00 a.m. KickOFF (lunes 28 de enero) / 1.00 a.m. Main Event (lunes 18 de febrero)

Holanda: 12.00 a.m. KickOFF (lunes 28 de enero) / 1.00 a.m. Main Event (lunes 18 de febrero)

Inglaterra: 11.00 p.m. KickOFF / 12.00 a.m. Main Event (lunes 18 de febrero)

WWE ELIMINATION CHAMBER 2019 | RONDA ROUSEY VS. RUBY RIOTT: GUÍA DE CANALES TV

Perú: FOX Action.

Estados Unidos: WWE Network y PPV.

México: FOX Action.

Argentina: FOX Action.

Ecuador: FOX Action.

Chile: FOX Action.

Colombia: FOX Action.

Uruguay: FOX Action.

Venezuela: FOX Action.

Bolivia: FOX Action.

Paraguay: FOX Action.

España: WWE Network.

WWE ELIMINATION CHAMBER 2019 | RONDA ROUSEY VS. RUBY RIOTT: CARTELERA COMPLETA

Lucha en la cámara de eliminación:

-Daniel Bryan (campeón) vs. AJ Styles vs. Randy Orton vs. Samoa Joe vs. Kofi Kingston vs. Jeff Hardy

Lucha en la cámara de eliminación por el Campeonatos por Parejas Femeninos de WWE:

-Bayley y Sasha Banks vs. The Riott Squad (Liv Morgan y Sarah Logan) vs. Nia Jax y Tamina vs. Mandy Rose y Sonya Deville vs. The IIconics (Peyton Royce y Billie Kay) vs. Carmella y Naomi

Campeonato Femenino de RAW:

-Ronda Rousey (campeón) vs. Ruby Riott

Campeonatos por Parejas de SmackDown Live:

-Shane McMahon y The Miz (campeones) vs. The Usos (Jey y Jimmy Uso)

Lucha por el por el título intercontinental:

-Bobby Lashley (c) y Lio Rush vs. Finn Bálor

-Braun Strowman vs. Baron Corbin

Kickoff:

-Buddy Murphy (c) vs. Akira Tozawa por Campeonato Crucero

WWE ELIMINATION CHAMBER 2019 | RONDA ROUSEY VS. RUBY RIOTT: GUÍA DE CANALES TV AL DETALLE

Estelares a partir de las 7.00 p.m.

WWE Elimination Chamber 2019: FOX Action

Movistar TV: canal 184.

DirecTV: canal 561.

Claro TV: canal 325 y 326.

WWE Elimination Chamber 2019: FOX Action HD

Movistar TV: canal 788.

DirecTV: canal 1561.

Claro TV: canal 333 y 623.

WWE ELIMINATION CHAMBER 2019 | RONDA ROUSEY VS. RUBY RIOTT: ¿DÓNDE Y CÓMO VER FOX ACTION EN LA TV?

La transmisión del evento WWE Elimination 2019 estará a cargo por el canal de Fox Action Latino de Movistar TV (184 digital). Asimismo, en el canal 561 del servicio DirecTV y, finalmente, por el canal 325 y 326 de Claro.



También podrás disfrutar de toda la emoción de WWE Elimination 2019 en alta definición HD por el canal Fox Action HD en los tres servicios de cable disponible en el Perú: Movistar TV (788), DirecTV (1561) y Claro (333 y 623).

Y como ya es una costumbre, WWE Network será otra opción fantástica para poder ver el Elimination 2019 desde la computadora.

También puede verlo a través de la app FOX (DirecTV Play y Movistar Play).