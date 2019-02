WWE Elimination Chamber 2019 EN VIVO: cartelera, hora, canales e incidencias del evento 

La WWE llevará a cabo este domingo 27 de febrero el Elimination Chamber 2019 en las instalaciones del Toyota Center de Houston, Texas. La transmisión del evento será EN VIVO ONLINE GRATIS EN DIRECTO a partir de las 6.00 p.m. (hora peruana) por señal de Fox Action e incidencias en Libero.pe.

El combate estelar del Elimination Chamber será por el Campeonato Mundial de la WWE: Daniel Bryan vs. AJ Styles vs Samoa Joe vs Jeff Hardy vs Randy Orton vs Kofi Kingston. El favorito a quedarse con el máximo título de SmackDown es el 'Dragon americano', pero atrás suyo está el ‘Phenomenal’, quien podría dar el golpe antes de Wrestlemania 35.

Sin embargo, otra de las peleas más esperadas será por los Campeonatos en Parejas Femeninos de la WWE. Y es que será un enfrentamiento nunca antes visto dentro de la ‘Cámara de la Eliminación’, en el cual Bayley y Sasha Banks se perfilan como las próximas ganadoras.

La división de Raw estará de temer debido a que Ronda Rousey pondrá en juego su cinturón femenil ante la siempre difícil Ruby Riott. No obstante, la expeleadora de NXT no estará acompañada de sus secuaces, Sarah Logan y Liv Morgan; por lo que la tendrá más difícil. A esto hay que agregar la triunfadora se medirá en Wrestlemania ante Charlotte.

Finn Bálor no pudo hacerse con el título Universal en el Royal Rumble pasado, pero esta noche irá por el Campeonato Intercontinental en un combate que la tendrá difícil pues será dos contra uno. El 'Rey Demonio' tendrá que medirse con el 'Dominador' y con su representante, Lio Rush.

CARTELERA WWE ELIMINATION CHAMBER 2019

- Daniel Bryan vs AJ Styles vs Jeff Hardy vs Mustafa Ali vs Randy Orton vs Samoa Joe, por el Campeonato de la WWE en Elimination Chamber.

- Lucha en la Cámara de la Eliminación por el Campeonato Femenino de Parejas de la WWE.

- Ronda Rousey vs Ruby Riott por el Campeonato Femenil de Raw.

- The Miz & Shane McMahon vs Los Usos por el Campeonato de Parejas de SmackDown.

- Bobby Lashley vs Finn Bálor por el Campeonato Intercontinental.

- Braun Strowman vs Baron Corbin en una Lucha Sin Descalificación.

- Buddy Murphy vs Akira Tozawa por el Campeonato de Peso Crucero.

HORARIOS DEL WWE ELIMINATION CHAMBER 2019

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 6.00 p.m.

Estados Unidos: 6.00 p.m. (ET) / 3.00 p.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 5.00 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 7.00 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 7.00 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 12.00 a.m. (al día siguiente)

GUÍA DE CANALES DEL WWE ELIMINATION CHAMBER 2019

FOX ACTION EN PERÚ

DirecTV Sports► 561 (SD) y 1561 (HD)

Movistar TV► 184 (SD), 197 (HD) y 788 (HD)

Claro TV ► 325 (SD), 326 (SD) y 333 / 623 (HD)

WWE Network: PS3, PS4, XBOX, XBOX ONE PC, Nintendo Swicth y Tablet.

¿CÓMO VER WWE ELIMINATION CHAMBER 2019 EN VIVO Y GRATIS?

WWE Network ofrece una oferta con la cual podemos ver WWE Elimination Chamber 2019 en vivo, en español, en HD y de forma completamente gratuita. Con la promoción que WWE Network tiene activa en estos momentos podemos disfrutar de un mes gratis del miles de horas, incluyendo todo el contenido audiovisual de la historia de WWE.