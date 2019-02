¡No es broma! Mike Tyson y la ocasión en la que casi pelea con un gorila

Las extravagancias siempre han formado parte de la vida deportiva y personal de Mike Tyson. Esta vez se develó una nueva anécdota particular del exboxeador y campeón mundial en la categoría pesos pesados: alguna vez se quiso pelear con un gorila.

Sucedió en la década de los 80's. "Llegamos a la jaula y había un gran gorila de espalda plateada que estaba acosando al resto. Sí, era poderoso, pero su mirada era como la de un niño inocente. Al guardia le ofrecí 10 mil dólares para que abriera la jaula y me dejase romperle la nariz a ese gorila. Sin embargo, me lo rechazó", relató el propio Tyson al diario británico The Sun.

Este suceso no solo demuestra la disparatada vida que llevaba por aquel entonces Tyson, sino también las contradicciones con sus actuales costumbres: un defensor público de los derechos de los animales.

No obstante, no es la única experiencia con animales salvajes que experimentó el expugilista. Cabe recordar que el estadounidense llegó a tener tres tigres de bengala en una de sus mansiones. Los mismos habrían sido adquiridos por 48 mil euros euros cada uno y le implicaban un gasto de más de 8 mil dólares al año en alimento.