Rey Mysterio reveló cuál es su propósito en la WWE

Desde que debutó en la década de los 90's, Rey Mysterio se ha consolidado como uno de los mejores luchadores que ha tenido la WWE, ganando la mayoría de títulos en los que participó.

Es así que el luchador de raíces mexicanas no necesita ganar mucho más en la WWE. Rey Mysterio, consciente de ello, se ha planteado objetivos diferentes para esta estapa en la la compañía de Vince McMahon.

"Quiero dejar un legado cuando me vaya, que la gente me recuerde no solo por lo que he ganado. Mi propósito es ayudar a las superestrellas latinas emergentes que están entrando a este estilo de lucha libre y ayudarlos a revolucionar este deporte", manifestó.

Cumpliendo con lo dicho, se rumorea que Rey Mysterio seguirá con su feudo en contra de Andrade. La idea es impulsarlo con una lucha entre ambos en Wrestlemania 35.