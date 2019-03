WWE Fastlane 2019: revisa toda la cartelera del último evento previo a WrestleMania 35 [FOTOS]

WWE Fastlane será el último evento de la empresa de lucha libre previo a Wrestlemania 35, el máximo evento de la empresa de Vince McMahon. Sin duda, hay una mística especial por este certamen y a continuación te mostramos todas las peleas que habrán.

El 'main-event' será la pelea por el título de WWE entre Daniel Bryan y Kevin Owens, quien se ganó un lugar luego de que Vince McMahon retiró a Koffi Kingston de la pelea principal.

Otra pelea llamativa será el enfrentamiento entre Charlotte Flair y Becky Lynch, con la condición de que si esta gana será agregada a la pelea por el Título Femenil de Raw en WrestleMania.

WWE Fastlane se realizará en el estadio Quicken Loans Arena de Cleveland, Ohio. El último evento previo a WrestleMania será transmitido vía FOX Action desde las 7:00 pm (hora peruana). Sigue todas las incidencias en Libero.pe.

HORARIOS WWE FASTLANE 2019

Perú: 6.00 p.m. KickOFF / 7.00 p.m. Main Event

México (Centro): 5.00 p.m. KickOFF / 6.00 p.m. Main Event

México (Pacífico, Sonora): 4.00 p.m. KickOFF / 5.00 p.m. Main Event

México (Noroeste): 3.00 p.m. KickOFF / 4.00 p.m. Main Event

Ecuador: 6.00 p.m. KickOFF / 7.00 p.m. Main Event

Estados Unidos (Los Ángeles): 9.00 p.m. KickOFF / 10.00 p.m. Main Event

Estados Unidos (Texas): 5.00 p.m. KickOFF / 6.00 p.m. Main Event

Estados Unidos (Miami): 6.00 p.m. KickOFF / 7.00 p.m. Main Event

Colombia: 6.00 p.m. KickOFF / 7.00 p.m. Main Event

Argentina: 8.00 p.m. KickOFF / 9.00 p.m. Main Event

España: 12.00 a.m. KickOFF (lunes 28 de enero) / 1.00 a.m. Main Event (lunes 28 de enero)

España (Islas Canarias): 11.00 p.m. KickOFF / 12.00 a.m. Main Event (lunes 28 de enero)

Uruguay: 8.00 p.m. KickOFF / 9.00 p.m. Main Event

Paraguay: 8.00 p.m. KickOFF / 9.00 p.m. Main Event

Chile: 8.00 p.m. KickOFF / 9.00 p.m. Main Event

Brasil: 9.00 a.m. KickOFF / 10.00 p.m. Main Event

Bolivia: 7.00 p.m. KickOFF / 8.00 p.m. Main Event

Venezuela: 7.00 p.m. KickOFF / 8.00 p.m. Main Event

Canadá: 6.00 p.m. KickOFF / 7.00 p.m. Main Event

Costa Rica: 5.00 p.m. KickOFF / 6.00 p.m. Main Event

Guatemala: 5.00 p.m. KickOFF / 6.00 p.m. Main Event

Honduras: 5.00 p.m. KickOFF / 6.00 p.m. Main Event

El Salvador: 5.00 p.m. KickOFF / 6.00 p.m. Main Event

Puerto Rico: 7.00 p.m. KickOFF / 8.00 p.m. Main Event

Santo Domingo: 7.00 p.m. KickOFF / 8.00 p.m. Main Event

Panamá: 6.00 p.m. KickOFF / 7.00 p.m. Main Event

Italia: 12.00 a.m. KickOFF (lunes 28 de enero) / 1.00 a.m. Main Event (lunes 28 de enero)

Francia: 12.00 a.m. KickOFF (lunes 28 de enero) / 1.00 a.m. Main Event (lunes 28 de enero)

Alemania: 12.00 a.m. KickOFF (lunes 28 de enero) / 1.00 a.m. Main Event (lunes 28 de enero)

Portugal: 12.00 a.m. KickOFF (lunes 28 de enero) / 1.00 a.m. Main Event (lunes 28 de enero)

Holanda: 12.00 a.m. KickOFF (lunes 28 de enero) / 1.00 a.m. Main Event (lunes 28 de enero)

Inglaterra: 11.00 p.m. KickOFF / 12.00 a.m. Main Event (lunes 28 de enero)