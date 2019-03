F1: Valtteri Bottas ganó el GP de Australia por encima de Hamilton y celebra con polémico mensaje [VIDEO]

El Mundial de Fórmula 1 2019 inició este domingo con el triunfo del finlandés Valtteri Bottas, quien consiguió el cuarto triunfo de su carrera por encima de su compañero de equipo, Lewis Hamilton. Tras su triunfo, decidió celebrar con un mensaje controversial.



Bottas logró un tiempo de 1:25:27.325 y así sumó la cuarta victoria de su carrera deportiva más de un año después de su último triunfo (en Abu Dabi 2017) arrebatando el liderazgo a Hamilton en una salida magistral, en la que echó por tierra la sexta 'pole' seguida del pentacampeón británico.

Tras ello, Bottas remarcó que ha sido "la mejor carrera de su vida", aunque también dio un duro mensaje a sus detractores.



"La salida ha sido muy buena, sin duda la mejor carrera de mi vida, me he sentido bien. He tenido todo bajo control, el coche ha estado muy bien hoy, me lo he pasado muy bien (...) A quien corresponda (por su críticos), jódanse", indicó.





Es importante señalar que la temporada de Fórmual 1 continuará a fines de marzo, cuando se desarrolle el GP de Bahrein, la segunda carrera del Mundial.