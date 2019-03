UFC: TJ Dillashaw deja vacante el cinturón peso gallo tras dar positivo en prueba antidoping

El UFC ha tenido que lidiar contra un lluvia de críticas este 2019 -y apenas van tres meses- debido a las lesiones de algunos de sus principales peleadores (Robert Whittaker y Tony Ferguson) a días previos de los eventos estelares, la cuestionada participación de Jon Jones durante el UFC 235 por todavía tener residuos del metabolito M3 en su cuerpo que vienen desde la pelea que tuvo contra Daniel Cormier y sin contar de las sanciones que vienen arrastrando Conor McGregor y Khabib Nurmagomedov, pues por si no fuera suficiente otro baldazo de agua fría remece a la empresa MMA de Dana White. TJ Dillashaw ha dejado vacante su cinturón de peso gallo tras anunciar que fallo en la prueba antidopaje en la previa de su pelea contra Henry Cejudo, campeón de peso mosca del UFC.

“A todos mis fans, quería ser el primero en avisarles que USADA y la Comisión Atlética de Nueva York me informaron de una sustancia descubierta en un examen realizado antes de mi última pelea. No tengo palabras cómo poder describir como estoy decepcionado en este momento, por favor quiero que sepan que estoy trabajando con mi equipo para entender qué sucedió y solucionar la situación a la brevedad posible. Por justicia y respeto a la división, informe a UFC que dejaré mi cinturón vacante de manera voluntaria tras lo sucedido. Me gustaría agradecer a todos por el apoyo”, expresó con mucho sentir TJ Dillashaw hacia sus seguidores a través de sus redes sociales.

Según el periodista Ariel Helwani, de ESPN, la Comisión Atlética de Nueva York notificó a la USADA que el peleador TJ Dillashaw dio positivo por un elemento -todavía no confirmado- el pasado 19 de enero y será suspendido por un año de todos los eventos de UFC, incluyendo la revancha contra Henry Cejudo, y, también, deberá pagar una multa de 10 mil dólares.

De esta forma, la división de peso gallo se queda sin campeón. Pronto, Dana White confirmará qué peleadores irán por el título que perdió TJ Dillashaw. Posibles candidatos: Marlon Moraes, Raphael Assuncao, Aljamaing Sterking, Pedro Munhoz y Dominick Cruz. Tampoco hay que descartar a Henry Cejudo, quien se había propuesta ganar ese cinturón pese a no pertenecer a esa categoría del UFC.