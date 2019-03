UFC EN VIVO ONLINE | Lewis vs. Dos Santos, pelea estelar del UFC Fight Night Kansas | Canales y horarios

UFC EN VIVO ONLINE | Derrick Lewis vs. Juniors dos Santos. Dos de los peleadores más rankeados de la división peso pesado se medirán este sábado 9 de marzo (10.00 p.m. - hora peruana; 9.00 p.m. - hora de México; 12.00 a.m. - hora de Argentina) en la jaula del Intrust Bank Arena de la ciudad de Wichita, Kansas (Estados Unidos) por el combate del UFC Fight Night Kansas. La cobertura del evento MMA se transmitirán por el canal FOX Sports y FOX Action para Perú y el resto de países de Latinoamérica; mientras que UFC Fight Pass lo pasará para la televisión de España. Sigue el minuto a minuto por Líbero.pe.

Derrick Lewis regresa a la acción luego de una dura derrota a manos de Daniel Cormier en el último UFC 230. Con 21 victorias y 6 derrotas, 'The Black Beast' espera recuperar su mejor nivel frente al peligroso Juniors dos Santos, con 20 triunfos y 5 derrotas, que viene de ganar a Tai Tuivasa. Lewis aseguró que ha trabajado su mejor nivel de cardio como nunca antes los hizo en su carrera en el UFC.

"Es todo lo que realmente me he centrado en los últimos meses, realmente, solo condicionamiento. Ninguna técnica o nada. Para cuando llega la noche de la pelea, tengo 280 libras, así que pueden tratar de moverse entre 15 minutos y 25 minutos y ver si no se cansan, no importa cuánto acondicionamiento haya recibido. No estoy en el UFC para complacer a la gente o probar que la gente está equivocada. Estoy en ello para ganar dinero, pueden decir lo que quieran", dijo Derrick Lewis.

Junior dos Santos, por su parte, admitió que siente apto para derrotar a Derrick Lewis sin ningún problema. Sin embargo, no fueron las palabras sobre su rival los que captaron la atención de la prensa del UFC Fight Night Kansas. Dos Santos habló de la polémica decisión de Daniel Cormier en enfrentar a Brock Lesnar, quien ha estado fuera de competencia por más de un año en el octágono.

“Sé que Daniel Cormier quiere ganar dinero con esa pelea, pero no tiene ningún sentido. El único que quiere ver esa pelea es él, nadie más quiere. Obviamente, Lesnar es un tipo muy polémico y a la gente le gusta verlo pelear y pagan por verlo. Pero sería ridículo que volviera para pelear por el título. Sería una falta de respeto para todos“, dijo Junior dos Santos.

¿QUÉ ES LA UFC?

Ultimate Fighting Championship (UFC) es una de las más prestigiosas empresas de artes marciales mixtas en el mundo, que cuenta con la mayor parte de los mejores peleadores del ranking en el deporte.

¿CUÁLES SON LOS PESOS DEL UFC?

La UFC contempla 9 pesos para sus diferentes peladores:

Peso paja: 115 lb

Peso mosca: 125 lb

Peso gallo: 135 lb

Peso pluma: 145 lb

Peso ligero: 155 lb

Peso wélter: 170 lb

Peso medio: 185 lb

Peso semipesado: 205 lb

Peso pesado: 265 lb

