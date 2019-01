UFC Fight Night | Cejudo vs Dillashaw VER EN VIVO ONLINE Aquí por FOX Sports: Preliminares en directo desde el Barclays Center [GUÍA TV]

UFC Fight Night 143 VER EN VIVO ONLINE Henry Cejudo vs. TJ Dillashaw: 'The Messenger' y 'The Viper' chocarán guantes este sábado 19 de enero (8.00 p.m. - hora peruana; 10.00 p.m. - hora argentina) en la jaula de acero del Barclays Center en Brooklyn, Nueva York, por el cinturón peso mosca del UFC. El evento será transmitido por el canal FOX Sports para Perú, México, Argentina y el resto de países de Latinoamérica; mientras que la cadena ESPN lo hará en exclusiva para los Estados Unidos. En España se podrá ver a través del servicio streaming UFC Fight Pass. Sigue el golpe a golpe en Líbero.pe.

RESULTADOS EN VIVO DEL UFC FIGHT 143

Peso ligero: Donald Cerrone vs. Alexander Hernandez

Peso mosca femenino: Joanne Calderwood vs. Ariane Lipski

Peso semipesado: Alonzo Menifield vs. Vinicius Moreira

Peso gallo: Mario Bautista vs. Cory Sandhagen

Peso ligero: Dennis Bermudez vs. Te Edwards

Peso wélter: Belal Muhammad vs. Geoff Neal

Peso wélter: Chance Rencountre vs. Kyle Stewart.

We are LIVE on ESPN+!!!! Early prelims start NOW on https://t.co/oxRdU6hRid pic.twitter.com/pm23PCc7T6 — Dana White (@danawhite) 19 de enero de 2019

UFC EN VIVO | HENRY CEJUDO VS. TJ DILLASHAW: GOLPE A GOLPE EN DIRECTO

- La primera peleas de las preliminares de este UFC Fight Night 143 será entre Chance Rencountre y Kyle Stewart.

Dio el peso en 6 días @kyle_gunzup_mma entrando con poco aviso a #UFCBrooklyn y ahora por abrir las prelims pic.twitter.com/T2xndu5WHF — UFC Español (@UFCEspanol) 19 de enero de 2019

- El presidente Dana White también confirmó que habrá un nuevo diseño del tradicional cinturón de UFC a estrenarse en este evento.

- ¡Bienvenidos al minuto del UFC Fight Night 143! Hoy tendremos una batalla de alto calibre entre Henry Cejudo, campeón de peso mosca, y TJ Dillashaw, campeón de peso gallo, en el Barclays Center. Una pelea de cinco rounds donde el título mosca estará en juego.

PREVIA UFC FIGHT NIGHT: HENRY CEJUDO VS. TJ DILLASHAW

Ante la amenaza de la extinción de la división peso mosca, el campeón de dicha categoría, el estadounidense de raíces mexicanas Henry Cejudo, hará la posible para cambiar el pensamiento del presidente Dana White e intentará defender su cinturón frente a su compatriota TJ Dillashaw, monarca de los pesos gallos del UFC.

Talking is done! Do not wait ....Download the ESPN app now and be ready to witness the superfight That will determine whose the p4p best fighter on the planet . You will not want to miss this . #ufcbrooklyn #espnmma @espnmma @espn pic.twitter.com/eEcbL4yPaC — Henry Cejudo (@HenryCejudo) 19 de enero de 2019

Henry Cejudo confía en su experiencia en Wrestling para poder noquear a TJ Dillashaw. Además, de lograr la victoria, sea cuál sea el resultado buscará la revancha en el peso de 'The Viper'.

“Claro, si gano el plan es subir a 135 libras y agarrar otro cinturón. Me siento bien, si ves los videos en esa categoría soy como un gorila, tengo mayor masa muscular y fuerza”, dijo Henry Cejudo.

No obstante, Henry Cejudo sabe que TJ Dillashaw no será un oponente fácil. De hecho es uno de los más veloces con los puños y patadas del UFC. Pero confía en su estrategia para conseguir la victoria.

“Demetrious era un peleador más completo, TJ Dillashaw va a tratar de noquear, pero tiene muchos huecos que puedo aprovechar. El puede tratar de hacer lo que quiera, no me va hacer nada, si el me quiere luchar me voy a defender, si me quiere noquear lo voy a tumbar va a ser así de fácil”, señaló 'The Messenger'.

“Los voy a representar con mi corazón, con mis manos, como un Guerreo azteca como lo ha hecho Juan Manuel Márquez, Marco Antonio Barrera, Julio César Chávez, peleo con orgullo”, agregó en dedicatoria a grandes exponentes del boxeo mexicano.

No es su terreno pero TJ Dillashaw aparece como el gran favorito en las apuestas frente a Henry Cejudo. 'The Viper' tiene un sueño muy ambicioso, y es el de convertirse en triple campeón. Según sus propias palabras, después de acabar con 'The Messenger' irá por el cinturón peso pluma del hawaiano Max Holloway.

“Obtener este segundo título es simplemente un requisito para obtener un tercero. Quiero conseguir tres cinturones para demostrar que soy el mejor peleador libra por libra del planeta”, especificó TJ Dillashaw.

TJ Dillasshaw tuvo una excelente batalla frente a Cody Garbrandt a quien derrotó en dos oportunidades por el cinturón peso gallo de UFC.

HORARIOS, PAÍS POR PAÍS: UFC EN VIVO, HENRY CEJUDO VS. TJ DILLASHAW

Perú: 8.00 p.m.

México (Centro): 7.00 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 6.00 p.m.

México (Noroeste): 5.00 p.m.

Ecuador: 7.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 11.00 p.m.

Estados Unidos (Texas): 7.00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 8.00 p.m.

Colombia: 8.00 p.m.

Argentina: 10.00 p.m.

España: 2.00 a.m. (domingo 18 de enero)

España (Islas Canarias): 1.00 a.m. (domingo 18 de enero)

Uruguay: 10.00 p.m.

Paraguay: 10.00 p.m.

Chile: 10.00 p.m.

Brasil: 11.00 p.m.

Bolivia: 9.00 p.m.

Venezuela: 9.00 p.m.

Canadá: 8.00 p.m.

Costa Rica: 7.00 p.m.

Guatemala: 7.00 p.m.

Honduras: 7.00 p.m.

El Salvador: 7.00 p.m.

Puerto Rico: 9.00 p.m.

Santo Domingo: 9.00 p.m.

Panamá: 8.00 p.m.

Italia: 2.00 a.m. (domingo 18 de enero)

Francia: 2.00 a.m. (domingo 18 de enero)

Alemania: 2.00 a.m. (domingo 18 de enero)

Portugal: 2.00 a.m. (domingo 18 de enero)

Holanda: 2.00 a.m. (domingo 18 de enero)

Inglaterra: 1.00 a.m. (domingo 18 de enero)

GUÍA DE CANALES TV: UFC EN VIVO, HENRY CEJUDO VS. TJ DILLASHAW

Perú: FOX Sports.

Argentina: FOX Sports (Preliminares) y FOX Action (estelares)

Brasil: Combate.

Bolivia: Red UNO y FOX Sports.

Chile: FOX Sports )

Estados Unidos: ESPN, ESPN + y UFC Fight Pass.

México: FOX Sports.

Nicaragua: Viva Nicaragua

Panamá: TV Max

Paraguay: Telefuturo (en diferido), Multicanal (en directo), Tigo Sports (Resúmenes) y FOX Sports.

Uruguay: Canal 10, FOX Sports.

Venezuela: Meridiano Television, FOX Sports (Preliminares) y FOX Action (estelares)

Honduras: Teleprogreso y FOX Sports.

Colombia: Win Sports y FOX Sports.

Europa:

Rusia: Russia-2, Match TV

España: PPV UFC Fight Paass y Gol (Diferido)

Inglaterra: BT Sport 1 y BT Sport App on you mobile.

CARTELERA ESTELAR UFC: CEJUDO VS. DILLASHAW, FOX SPORTS (LATINOAMÉRICA) Y ESPN (EE.UU.)

Peso mosca: Henry Cejudo (c) vs. TJ Dillashaw (cinturón)

Peso pesado: Greg Hardy vs. Allen Crowder

Peso ligero: Gregor Gillespie vs. Yancy Medeiros

Peso mosca: Joseph Benavidez vs. Dustin Ortiz

Peso mosca femenino: Paige VanZant vs. Rachael Ostovich

Peso semipesado: Glover Teixeira vs. Karl Roberson

CARTELERA PRELIMINAR UFC: CEJUDO VS. DILLASHAW, FOX SPORTS (LATINOAMÉRICA) Y ESPN (EE.UU.)

GUÍA DE CANALES TV DEL UFC FIGHT NIGHT 148: ¿DÓNDE VER PELEA HENRY CEJUDO VS. TJ DILLASHAW?

A continuación, te presentamos la guía de canales completa para que puedes ver la pelea entre Henry Cejudo y TJ Dillashaw vía televisión por cable (Movistar, DirecTV y Claro) a través del servicio del canal FOX Sports, que suele tener la cobertura de los máximos eventos del UFC.

UFC Fight Night 143: FOX Sports - Preliminares y Estelares

A partir de las 8.00 p.m. (hora peruana)

Movistar: Canal 501

DirecTV: Canal 604

Claro TV: Canal 61

UFC Fight Night 143: FOX Sports HD - Preliminares y Estelares

Movistar HD: Canal 744

DirecTV HD: Canal 1604

Claro TV HD: Canal 517

¿CÓMO y CUÁNDO VER LA PELEA ENTRE HENRY CEJUDO VS. TJ DILLASHAW POR EL UFC FIGHT NIGHT EN VIVO Y DIRECTO?

La transmisión del evento UFC Fight Night 143 estará a cargo por el canal de Fox Sports Latino de Movistar TV (501 digital). Asimismo, en el canal 604 del servicio DirecTV y, finalmente, por el canal 61 de Claro.



También podrás disfrutar de toda la emoción de UFC Fight Night 143 en alta definición HD por el canal Fox Sports HD en los tres servicios de cable disponibles en el Perú: Movistar TV (744), DirecTV (1604) y Claro (517).



Y como ya es una costumbre, UFC Pay Per View será otra opción fantástica para poder ver el UFC Fight Night 143 (2019) desde la computadora.

También puedes verlo a través de la app FOX (DirecTV Play y Movistar Play).