UFC: Daniel Cormier amenaza con ir a WrestleMania para desafiar a Brock Lesnar, campeón de WWE [VIDEO]

Daniel Cormier, campeón de peso pesado de UFC, continúa desafiando a Brock Lesnar, campeón Universal de WWE, para pelear en el octágono este 2019 en el UFC. 'DC' está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias para lograr su cometido, incluso analiza la idea de filtrarse por sorpresa en el próximo WrestleMania 35, a desarrollarse el 7 de abril de 2019, en el MetLife Stadium en la ciudad de Nueva Jersey, Nueva York.

En una entrevista a la cadena ESPN, Daniel Cormier dijo que aún no ha finalizado un acuerdo para pelear Brock Lesnar. No obstante, indicó que podría interferir en la disputa del título del cinturón Universal de la WWE, que pertenece a la 'Bestia Encarnada', en WrestleMania 35 para incitar al excampeón de peso pesado de vuelva lo más pronto posible al UFC.

"No tengo una pelea exactamente programada todavía, pero tengo mis ojos en Brock Lesnar. Podría ir a WrestleMania 35 de la WWE y retarle por su título allí, para que pueda darse prisa y llegar a la UFC, así que puedo vencerlo aquí", expresó Daniel Cormier.

