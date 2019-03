¿Brasil vs. Argentina en UFC? Rafael Dos Anjos explica las razones del porqué rechaza pelear con Santiago Ponzinibbio

Rafael Dos Anjos, peleador brasileño de peso wélter, atendió a los reclamos de los fanáticos de UFC en sus redes sociales respondiendo a la gran interrogante del porqué prefiere enfrentar al estadounidense Kevin Lee, el 18 de mayo en el UFC Rochester, en lugar de hacerlo con el argentino Santiago Ponzinibbio, quien lo retó tras su victoria en el UFC de Argentina.

Según las palabras de Rafael Dos Anjos, había la opción de enfrentarse a Santiago Ponzinibbio. Sin embargo, el UFC descartó esta posibilidad ya que el argentino rechazó pelear con el inglés Darren Till en el último UFC de Londres. A la organización, de acuerdo a las palabras del brasileño, no le daría un rival mejor posicionado a Ponzinibbio por negarse a pelear contra Till.

"La gente me sigue diciendo que pelee con Santiago Ponzinibbio, yo también quería esa pelea, pero él rechazó a Till en Londres ahora que UFC no quiere darle a nadie más alto que él en el ranking. No es mi culpa, soy un empleado y sigo las órdenes", reveló Rafael Dos Anjos a través de su cuenta oficial de Twitter.

People keep telling me to fight Ponzinibio, I wanted that fight too but he turned down Till in London now UFC don’t want to give him anybody higher than him on the rankings.Thats not my fault, i'm an employee and I follow orders.