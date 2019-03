► Ver aquí UFC EN VIVO | Peruano 'El Mudo' Jesús Pinedo contra John Makdessi hoy por FOX Sports: resultados en DIRECTO del UFC Fight Night 148 | GUÍA de canales TV

UFC EN VIVO | Jesús Pinedo vs John Makdessi: 'El Mudo', apodo del peleador peruano, tendrá su segundo combate en el UFC este sábado (7.00 p.m. - hora peruana) dentro del octágono del Bridgestone Arena de la ciudad de Tennessee (Estados Unidos) enfrentando al canadiense por la división peso ligero del evento UFC Fight Night 148 o también llamado UFC Nashville. Sigue el golpe a golpe en directo a través del canal FOX Sports, que tendrá la transmisión para Perú, México, Ecuador y el resto de países de Latinoamérica; mientras que ESPN lo hará para los Estados Unidos. El servicio UFC Fight Pass estará disponible para España. Golpe a golpe por Líbero.pe.

Peso wélter: Stephen Thompson vs. Anthony Pettis

Peso pesado: Curtis Blaydes vs. Justin Willis

Peso ligero: John Makdessi vs. Jesús Pinedo

Peso mosca: Jussier Formiga vs. Deiveson Figueiredo

Peso pluma: Luis Peña vs. Steven Peterson

Peso mosca femenino: Maycee Barber derrota por TKO a JJ Aldrich

Peso pluma: Bryce Mitchell derrota por decisión unánime a Bobby Moffett

Peso gallo: Marlon Vera derrota a Frankie Saenz por TKO en el primer round.

Peso mosca: Jennifer Maia derrotó a Alexis Davis por decisión unánime (29-28, 29-28, 29-28).

Peso paja: Randa Markos finalizó a Angela Hill con una palanca de brazo a 4m24s del Round 1.

Peso gallo: Chris Gutierrez derrotó a Ryan MacDonald por decisión unánime (30-27, 30-27, 30-27).

Peso mosca: Jordan Espinosa derrotó a Eric Shelton por decisión unánime (30-27, 29-28, 30-27).

UFC EN VIVO | JESÚS PINEDO VS. JOHN MAKDESSI: GOLPE A GOLPE

Sigue todos las peleas en directo.

UFC EN VIVO | JESÚS PINEDO VS. JOHN MAKDESSI: ANTESALA

"Estoy motivado con esta pelea que está en el cartelera estelar. Nos hemos preparado muy fuerte para esta oportunidad. El cambio de oponente lo tomé de la mejor manera. No siento que me afecte mucho para el día del combate", explicó Jesús Pinedo en la conferencia previa del UFC Fight Night 148 de Nashville. 'El Mudo' llega a este combate tras vencer en su debut al estadounidense Deivin Powell por lo que acumula un récord de 16 victorias, 4 derrotas y 1 empate antes de ingresar a la jaula y chocar guantes con John Makdessi, 16 triunfos y 6 derrotas.

Jesús Pinedo marcó 70.5 kilos (155.5 lbs) en el pesaje; mientras que John Makdessi logró 70.8 kilos (156 lbs). La pelea promete tener toda la atención del público del UFC previo al estelar que comandarán Anthony Pettis y Stephen Thompson. Con 22 años, 'El Mudo' es uno de los talentos que tiene el Perú en la compañía de Dana White junto a Enrique Barzola y Humberto Bandenay. Cabe mencionar que las hermanas Valentina y Antonina Shevchenko también llevan la bandera nacional en sus peleas.

El ecuatoriano Marlon 'Chito' Vera, por su parte, se medirá frente al estadounidense Frankie Sáenz por la categoría peso del UFC.

