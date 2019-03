UFC: Conor McGregor confirma que habrá trilogía con Nate Diaz

Conor McGregor parecía haber elegido a Donald Cerrone como próximo rival en el UFC. Sin embargo, las negociaciones con el 'Cowboy' se estancaron y, además, este decidió aceptar el reto de Al Iaquinta para el UFC Fight Night Toronto a realizarse en mayo, razón por lo que 'The Notorious', quien cumple con la suspensión de la USADA en abril, ha vuelto poner en la mira a Nate Diaz para poder completar la trilogía. Una opción muy interesante en lo que respecta a las ganancias en PPV y que gusta mucho a Dana White.

Al no ver respuestas positivas de Floyd Mayweather y Khabib Nurmagomedov, quien le arrebató el cinturón peso ligero del UFC, Conor McGregor tuvo que enfocarse nuevamente a una pelea con Nate Diaz, que ha estado entrenador estrictamente desde su derrota ante el irlandés en el 2016. En declaraciones a TMZ Sports, McGregor habló de esta gran posibilidad.

"Él luchó contra mí, me ganó. Me dio una revancha en el mismo peso exacto, no hubo dudas, ese es un verdadero luchador. No tengo más que respeto ... Le debo la trilogía ahora y la trilogía sucederá", dijo Conor McGregor.

Se especula con el Conor McGregor vs. Nate Diaz 3 podría darse en mayo o bien a finales del 2019. Todo creció cuando ambos peleadores empezaron a acordar el peso en Twitter tras la confirmación del Cerrone vs. Iaquinta. El UFC tiene la última palabra, ambos están dispuestos a volver a enfrentarse en la jaula y cumplir el sueño de muchos de sus fans en el mundo.

Como se recuerda, Nate Diaz sometió con un mataleón a Conor McGregor en el UFC 196. El irlandés se cobraría la revancha en el UFC 202 por decisión. ¿Quién será el vencedor en una eventual tercera pelea?