Conor McGregor fue arrestado en Estados Unidos tras agredir a un fanático

Conor McGregor vuelve a estar en el ojo de la tormenta y no por su astucia dentro del octágono. Y es que se confirmó la noticia de que el luchador de las artes marciales mixtas fue arrestado este lunes en la ciudad de Miami Beach, en Estados Unidos tras agredir a un fanático.

Según dio a conocer el diario Miami Herald, el ex campeón de la UFC explotó contra un fanático que lo estaba grabando o intentaba tomarse una foto con él cuando salía del hotel Fontainebleau. En el informe policial, se reportó que el popular ‘Notorious’ le arrachó el celular de joven seguidor, lo tiró contra el piso y lo destrozó con sus pies.

En el reporte se agrega que el aparato telefónico está valorizado en 1000 dólares; así como que el irlandés fue apresado algunas horas después del incidente y es acusado de robo con fuerza y delitos menores. Cabe mencionar que esta es la segunda vez que McGregor se encuentra en prisión en territorio norteamericano.

MBPD has arrested and charged Conor McGregor, DOB: 7/14/88, with Strong Arm Robbery and Criminal Mischief, both felonies. Please see arrest report and booking photo below. No additional information will be provided. pic.twitter.com/9HdkRWPnd8