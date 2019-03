UFC EN VIVO | Pettis vs 'Wonderboy' Thompson: día, fecha, horario, canales y cartelera del UFC Nashville | GUÍA TV

UFC EN VIVO | Anthony Pettis vs Stephen Thompson: 'Showtime' y 'Wonderboy' pelearán por la división peso wélter este sábado 23 de marzo (7.00 p.m. - hora peruana) en el octágono del Bridgestone Arena, del estado sureño de Tennessee (Estado Unidos), por el main event del UFC Fight Night 148 de Nashville. La transmisión del combate para el Perú, Argentina, México y el resto de países de Latinoamérica estará a cargo de la señal de FOX Sports; mientras que ESPN lo pasará para los Estados Unidos. En España se podrá observar a través de la opción del UFC Fight Pass. El golpe a golpe en directo por Líbero.pe.

Tras la épica derrota que sufrió a manos de Tony Ferguson en la coestelar del UFC 229, Anthony Pettis decidió dejar la división de los pesos ligeros y ahora buscará volver a la victoria pero en los pesos wélter frente al talentoso Stephen Thompson, quien después de casi un año tras caer a manos de Darren Till. Sin duda, será una gran exhibición de 'striking' (pelea de pie) y velocidad de patadas voladoras por parte ambos luchadores en el UFC Fight Night 148 de Nashville.

"Voy a mostrarle al mundo que el peso no importa. Se trata de habilidades. Tengo el conjunto de habilidades para vencer a este tipo (Stephen Thompson), ya sea que se caiga al suelo, si está de pie, estoy buscando el final, y voy a salir allí y simplemente columpiarme por las cercas", indicó Anthony Pettis en la previa del UFC Fight Night 148.

"Será Karate contra taekwondo. He hecho taekwondo toda mi vida. Sé que 'Wonderboy' (Stephen Thompson) proviene del karate, pero ambos adoptamos nuestro fondo de artes marciales para encajar en el octágono del UFC. Su estilo de lucha es hermoso. Es un rompecabezas difícil de entender", señaló Anthony Pettis.

"Creo que una gran victoria sobre Anthony Pettis me pondrá de nuevo en el centro de atención en el UFC", expresó Stephen Thompson. "Han pasado casi 10 meses desde que luché. La gente deja de hablar de ti, olvidarte de ti y solo quiero que todos sepan que todavía estoy aquí. Pero una victoria sobre Robbie Lawler es un ex campeón de peso welter. Es uno de los mejores delanteros en la división y ha estado en el juego por un tiempo", agregó el popular 'Wonderboy'.

En la previa de la pelea estelar del UFC Nashville, el peruano Jesús Pinedo tendrá su segunda batalla en la empresa de Dana White contra el canadiense John Makdessi. Ambos mostrarán lo mejor de sus técnicas en tres rounds.

UFC EN VIVO | ANTHONY PETTIS VS. STEPHEN THOMPSON: HORARIOS, PAÍS POR PAÍS

Perú: 5.00 p.m. Preliminares / 7.00 p.m. Main Card

México (Centro): 4.00 p.m. Preliminares / 6.00 p.m. Main Card

México (Pacífico, Sonora): 3.00 p.m. Preliminares / 5.00 p.m. Main Card

México (Noroeste): 2.00 p.m. Preliminares / 4.00 p.m. Main Card

Ecuador: 5.00 p.m. Preliminares / 7.00 p.m. Main Card

Estados Unidos (Los Ángeles): 8.00 p.m. Preliminares / 10.00 p.m. Main Card

Estados Unidos (Texas): 4.00 p.m. Preliminares / 6.00 p.m. Main Card

Estados Unidos (Miami): 5.00 p.m. Preliminares / 7.00 p.m. Main Card

Colombia: 5.00 p.m. Preliminares / 7.00 p.m. Main Card

Argentina: 7.00 p.m. Preliminares / 9.00 p.m. Main Card

España: 11.00 a.m. Preliminares / 1.00 a.m. Main Card (domingo 23 de marzo)

España (Islas Canarias): 10.00 p.m. Preliminares / 12.00 a.m. Main Card (domingo 23 de marzo)

Uruguay: 7.00 p.m. Preliminares / 9.00 p.m. Main Card

Paraguay: 7.00 p.m. Preliminares / 9.00 p.m. Main Card

Chile: 7.00 p.m. Preliminares / 9.00 p.m. Main Card

Brasil: 8.00 a.m. Preliminares / 10.00 p.m. Main Card

Bolivia: 6.00 p.m. Preliminares / 8.00 p.m. Main Card

Venezuela: 6.00 p.m. Preliminares / 8.00 p.m. Main Card

Canadá: 5.00 p.m. Preliminares / 7.00 p.m. Main Card

Costa Rica: 4.00 p.m. Preliminares / 6.00 p.m. Main Card

Guatemala: 4.00 p.m. Preliminares / 6.00 p.m. Main Card

Honduras: 4.00 p.m. Preliminares / 6.00 p.m. Main Card

El Salvador: 4.00 p.m. Preliminares / 6.00 p.m. Main Card

Puerto Rico: 6.00 p.m. Preliminares / 8.00 p.m. Main Card

República Dominicana: 6.00 p.m. Preliminares / 8.00 p.m. Main Card

Panamá: 5.00 p.m. Preliminares / 7.00 p.m. Main Card

Italia: 11.00 p.m. Preliminares / 1.00 a.m. Main Card (domingo 23 de marzo)

Francia: 11.00 p.m. Preliminares / 1.00 a.m. Main Card (domingo 23 de marzo)

Alemania: 11.00 p.m. Preliminares / 1.00 a.m. Main Card (domingo 23 de marzo)

Portugal: 11.00 p.m. Preliminares / 1.00 a.m. Main Card (domingo 23 de marzo)

Holanda: 11.00 p.m. Preliminares / 1.00 a.m. Main Card (domingo 23 de marzo)

Inglaterra: 10.00 p.m. Preliminares / 12.00 a.m. Main Event (domingo 23 de marzo)

UFC EN VIVO | ANTHONY PETTIS VS. STEPHEN THOMPSON: GUÍA DE CANALES DE TELEVISIÓN

Perú: FOX Sports (Preliminares) y FOX Action (estelares)

Argentina: FOX Sports (Preliminares) y FOX Action (estelares)

Brasil: Combate.

Bolivia: Red UNO y FOX Sports.

Chile: FOX Sports (Preliminares) y FOX Action (estelares)

Estados Unidos: ESPN, ESPN + y UFC Fight Pass.

México: FOX Sports.

Nicaragua: Viva Nicaragua

Panamá: TV Max

Paraguay: Telefuturo (en diferido), Multicanal (en directo), Tigo Sports (Resúmenes) y FOX Sports.

Uruguay: Canal 10, FOX Sports.

Venezuela: Meridiano Television, FOX Sports (Preliminares) y FOX Action (estelares)

Honduras: Teleprogreso y FOX Sports.

Colombia: Win Sports y FOX Sports.

Europa:

Rusia: Russia-2, Match TV

España: PPV UFC Fight Paass y Gol (Diferido)

Inglaterra: BT Sport 1 y BT Sport App on you mobile.

UFC EN VIVO | ANTHONY PETTIS VS. STEPHEN THOMPSON: CARTELERA COMPLETA

CARTELERA ESTELAR DEL UFC NASHVILLE POR ESPN (ESTADOS UNIDOS) Y FOX SPORTS (LATINOAMÉRICA)

Peso wélter: Stephen Thompson vs. Anthony Pettis

Peso pesado: Curtis Blaydes vs. Justin Willis

Peso ligero: John Makdessi vs. Jesús Pinedo

Peso mosca: Jussier Formiga vs. Deiveson Figueiredo

Peso pluma: Luis Peña vs. Steven Peterson

Peso mosca femenino: Maycee Barber vs. JJ Aldrich

CARTELERA PRELIMINAR DEL UFC NASHVILLE POR ESPN (ESTADOS UNIDOS), FOX SPORTS (LATINOAMÉRICA) Y UFC FIGHT PASS (ESPAÑA)

Peso pluma: Bryce Mitchell vs. Bobby Moffett

Peso gallo: Frankie Saenz vs. Marlon Vera

Peso mosca femenino: Alexis Davis vs. Jennifer Maia

Peso paja: Randa Markos vs. Angela Hill

Peso gallo: Ryan MacDonald vs. Chris Gutiérrez

Peso mosca: Eric Shelton vs. Jordan Espinosa

UFC EN VIVO | ANTHONY PETTIS VS. STEPHEN THOMPSON: ¿DÓNDE y CÓMO VER EL EVENTO GRATIS?

A continuación, te presentamos la guía de canales completa para que puedes ver la pelea entre Anthony Pettis y Stephen Thompson vía televisión por cable (Movistar, DirecTV y Claro) a través del servicio del canal FOX Sports, que suele tener la cobertura de los máximos eventos del UFC.

UFC EN VIVO | ANTHONY PETTIS VS. STEPHEN THOMPSON: ¿DÓNDE VER LAS PRELIMINARES Y EL MAIN CARD?

Preliminares a partir de las 5.00 p.m. (hora peruana)

UFC NASHVILLE: FOX SPORTS

Movistar: Canal 501

DirecTV: Canal 604

Claro TV: Canal 61

UFC NASHVILLE: FOX SPORTS HD

Movistar HD: Canal 744

DirecTV HD: Canal 1604

Claro TV HD: Canal 517

UFC EN VIVO | ANTHONY PETTIS VS. STEPHEN THOMPSON: ¿QUÉ CANALES TRANSMITEN EL EVENTO POR FOX SPORTS Y ESPN?

La transmisión de las preliminares del UFC Fight Night 148 de Nashville estarán a cargo por los canales Fox Sports (Perú, México y resto de países de Latinoamérica) de Movistar TV (501 digital). Asimismo, en el canal 604 del servicio DirecTV y, finalmente, por el canal 61 de Claro. En Estados Unidos, se verá por el canal ESPN.



También podrás disfrutar de toda la emoción de UFC Fight Night 148 de Nashville en alta definición HD por el canal Fox Sports HD en los tres servicios de cable disponibles en el Perú: Movistar TV (744), DirecTV (1604) y Claro (517).



Y como ya es una costumbre, UFC Fight Pass (disponible en España) será otra opción fantástica para poder ver el UFC Fight Night 148 de Nashville (2019) desde la computadora.

En tanto, las peleas estelares del UFC Fight Night 148 de Nashville se podrán disfrutar por el servicio de FOX Action Premium: Movistar TV (788), DirecTV (1561) y Claro (333 y 623).

También puedes verlo a través de la app FOX (DirecTV Play y Movistar Play).