¡Brutal TKO! ecuatoriano Marlon 'Chito' Vera vence con "martillazoz" a Frankie Sáenz en el UFC Fight Night 148 [VIDEO]

Marlon 'Chito' Vera regaló una importante victoria para Ecuador dentro del octágono del Bridgestone Arena al vencer en el primer round al estadounidense Frankie Sáenz, que fue el penúltimo combate de la cartelera preliminar del UFC Fight Night 148, que se desarrolla en Nashville.

Durante los primeros segundos del primer round, Frankie Sáenz quiso dominar a base de su experiencia a Marlon Vera. Sin embargo, el peleador ecuatoriano pudo leer rápidamente su estrategia y sorprendió al norteamericano con un gancho directo hacia su mandíbula y lo dejó fuera de acción. En el piso, el 'Chito' no dudó en rematarlo con una gran cantidad de 'martillazos' (golpes al rostro) y al árbitro no le quedo otra que detener la pelea y declarar ganador al sudamericano en el UFC Nashville.

De esta forma, Marlon 'Chito' Vera sumó su tercera victoria en el UFC. Las anteriores fueron frente al chino Wuliji Buren y el argentino Guido Cannetti. El ecuatoriano posee un récord de 13 triunfos, 5 derrotas y 1 empate. Ahora, espera seguir con este buen momento para meterse al ranking de los mejores de la división de peso gallo de UFC, que ya no tiene campeón tras la renuncia de TJ Dillashaw.

UFC EN VIVO | MARLON VERA VS. FRANKIE SÁENZ: HORARIOS, PAÍS POR PAÍS

Perú: 5.00 p.m. Preliminares / 7.00 p.m. Main Card

México (Centro): 4.00 p.m. Preliminares / 6.00 p.m. Main Card

México (Pacífico, Sonora): 3.00 p.m. Preliminares / 5.00 p.m. Main Card

México (Noroeste): 2.00 p.m. Preliminares / 4.00 p.m. Main Card

Ecuador: 5.00 p.m. Preliminares / 7.00 p.m. Main Card

Estados Unidos (Los Ángeles): 8.00 p.m. Preliminares / 10.00 p.m. Main Card

Estados Unidos (Texas): 4.00 p.m. Preliminares / 6.00 p.m. Main Card

Estados Unidos (Miami): 5.00 p.m. Preliminares / 7.00 p.m. Main Card

Colombia: 5.00 p.m. Preliminares / 7.00 p.m. Main Card

Argentina: 7.00 p.m. Preliminares / 9.00 p.m. Main Card

España: 11.00 a.m. Preliminares / 1.00 a.m. Main Card (domingo 23 de marzo)

España (Islas Canarias): 10.00 p.m. Preliminares / 12.00 a.m. Main Card (domingo 23 de marzo)

Uruguay: 7.00 p.m. Preliminares / 9.00 p.m. Main Card

Paraguay: 7.00 p.m. Preliminares / 9.00 p.m. Main Card

Chile: 7.00 p.m. Preliminares / 9.00 p.m. Main Card

Brasil: 8.00 a.m. Preliminares / 10.00 p.m. Main Card

Bolivia: 6.00 p.m. Preliminares / 8.00 p.m. Main Card

Venezuela: 6.00 p.m. Preliminares / 8.00 p.m. Main Card

Canadá: 5.00 p.m. Preliminares / 7.00 p.m. Main Card

Costa Rica: 4.00 p.m. Preliminares / 6.00 p.m. Main Card

Guatemala: 4.00 p.m. Preliminares / 6.00 p.m. Main Card

Honduras: 4.00 p.m. Preliminares / 6.00 p.m. Main Card

El Salvador: 4.00 p.m. Preliminares / 6.00 p.m. Main Card

Puerto Rico: 6.00 p.m. Preliminares / 8.00 p.m. Main Card

República Dominicana: 6.00 p.m. Preliminares / 8.00 p.m. Main Card

Panamá: 5.00 p.m. Preliminares / 7.00 p.m. Main Card

Italia: 11.00 p.m. Preliminares / 1.00 a.m. Main Card (domingo 23 de marzo)

Francia: 11.00 p.m. Preliminares / 1.00 a.m. Main Card (domingo 23 de marzo)

Alemania: 11.00 p.m. Preliminares / 1.00 a.m. Main Card (domingo 23 de marzo)

Portugal: 11.00 p.m. Preliminares / 1.00 a.m. Main Card (domingo 23 de marzo)

Holanda: 11.00 p.m. Preliminares / 1.00 a.m. Main Card (domingo 23 de marzo)

Inglaterra: 10.00 p.m. Preliminares / 12.00 a.m. Main Event (domingo 23 de marzo)

UFC EN VIVO | MARLON VERA VS. FRANKIE SÁENZ: GUÍA DE CANALES DE TELEVISIÓN

Perú: FOX Sports (Preliminares) y FOX Action (estelares)

Argentina: FOX Sports (Preliminares) y FOX Action (estelares)

Brasil: Combate.

Bolivia: Red UNO y FOX Sports.

Chile: FOX Sports (Preliminares) y FOX Action (estelares)

Estados Unidos: ESPN, ESPN + y UFC Fight Pass.

México: FOX Sports.

Nicaragua: Viva Nicaragua

Panamá: TV Max

Paraguay: Telefuturo (en diferido), Multicanal (en directo), Tigo Sports (Resúmenes) y FOX Sports.

Uruguay: Canal 10, FOX Sports.

Venezuela: Meridiano Television, FOX Sports (Preliminares) y FOX Action (estelares)

Honduras: Teleprogreso y FOX Sports.

Colombia: Win Sports y FOX Sports.

Europa:

Rusia: Russia-2, Match TV

España: PPV UFC Fight Pass y Gol (Diferido)

Inglaterra: BT Sport 1 y BT Sport App on you mobile.

UFC EN VIVO | MARLON VERA VS. FRANKIE SÁENZ: CARTELERA COMPLETA

CARTELERA ESTELAR DEL UFC NASHVILLE POR ESPN (ESTADOS UNIDOS) Y FOX SPORTS (LATINOAMÉRICA)

Peso wélter: Stephen Thompson vs. Anthony Pettis

Peso pesado: Curtis Blaydes vs. Justin Willis

Peso ligero: John Makdessi vs. Jesús Pinedo

Peso mosca: Jussier Formiga vs. Deiveson Figueiredo

Peso pluma: Luis Peña vs. Steven Peterson

Peso mosca femenino: Maycee Barber vs. JJ Aldrich

CARTELERA PRELIMINAR DEL UFC NASHVILLE POR ESPN (ESTADOS UNIDOS), FOX SPORTS (LATINOAMÉRICA) Y UFC FIGHT PASS (ESPAÑA)

Peso pluma: Bryce Mitchell vs. Bobby Moffett

Peso gallo: Frankie Saenz vs. Marlon Vera

Peso mosca femenino: Alexis Davis vs. Jennifer Maia

Peso paja: Randa Markos vs. Angela Hill

Peso gallo: Ryan MacDonald vs. Chris Gutiérrez

Peso mosca: Eric Shelton vs. Jordan Espinosa

UFC EN VIVO | MARLON VERA VS. FRANKIE SÁENZ: ¿DÓNDE y CÓMO VER EL EVENTO GRATIS?

A continuación, te presentamos la guía de canales completa para que puedes ver la pelea entre Marlon Vera y Frankie Sáenz vía televisión por cable (Movistar, DirecTV y Claro) a través del servicio del canal FOX Sports, que suele tener la cobertura de los máximos eventos del UFC.

UFC EN VIVO | MARLON VERA VS. FRANKIE SÁENZ: ¿DÓNDE VER LAS PRELIMINARES Y EL MAIN CARD?

Preliminares a partir de las 5.00 p.m. (hora peruana)

UFC NASHVILLE: FOX SPORTS

Movistar: Canal 501

DirecTV: Canal 604

Claro TV: Canal 61

UFC NASHVILLE: FOX SPORTS HD

Movistar HD: Canal 744

DirecTV HD: Canal 1604

Claro TV HD: Canal 517

UFC EN VIVO | MARLON VERA VS. FRANKIE SÁENZ: ¿QUÉ CANALES TRANSMITEN EL EVENTO POR FOX SPORTS Y ESPN?

La transmisión de las preliminares del UFC Fight Night 148 de Nashville estarán a cargo por los canales Fox Sports (Perú, México y resto de países de Latinoamérica) de Movistar TV (501 digital). Asimismo, en el canal 604 del servicio DirecTV y, finalmente, por el canal 61 de Claro. En Estados Unidos, se verá por el canal ESPN.



También podrás disfrutar de toda la emoción de UFC Fight Night 148 de Nashville en alta definición HD por el canal Fox Sports HD en los tres servicios de cable disponibles en el Perú: Movistar TV (744), DirecTV (1604) y Claro (517).



Y como ya es una costumbre, UFC Fight Pass (disponible en España) será otra opción fantástica para poder ver el UFC Fight Night 148 de Nashville (2019) desde la computadora.

En tanto, las peleas estelares del UFC Fight Night 148 de Nashville se podrán disfrutar por el servicio de FOX Action Premium: Movistar TV (788), DirecTV (1561) y Claro (333 y 623).

También puedes verlo a través de la app FOX (DirecTV Play y Movistar Play).