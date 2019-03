Torneo de Paleta Frontón Copa Terrazas 2019 vivirá hoy su gran final

Este jueves se desarrollará la gran final de la Copa Terrazas de Paleta Frontón, la cual permitirá presenciar grandes partidos durante el cierre de su segunda edición. El evento se desarrolla en las instalaciones del Club Terrazas sede playa Makaha, en Miraflores, por los 101 años de su fundación.

A partir de las 7 p.m. se podrán seguir las finales de dobles Damas (Yazbel Mahuad y Zulma Rivero vs Yahaida Bravo y Giannina Soberon), dobles Padres e Hijos (Juan Diego y Sergio Velarde vs Piero y Marco Asmat) y dobles Varones +35 (Milton Castro y Alex Soto vs Marco Guimac y Mauricio Chávez).

El gran cierre pondrá cara a cara al vigente campeón de Individual Varones Libre, Kevin Martínez y Joao Velasquez, ubicados #1 y #2 del Ranking Nacional.

Este año la comisión organizadora volvió a batir récord de participantes, con más de 220 jugadores de clubes de Lima y provincias.

La final incluye show sorpresa y sorteos para el público asistente de los principales auspiciadores : Cooperativa Pacífico, Carreon & Torres Asociados, Woallance, Inversiones Estratégicas, Cedosac, Cable Chincha, IT Service, Bolas Kings, Salming, Paletas Xplode, Cesar Acosta Coach Deportivo, Chanchito sabor peruano.

El ingreso a esta gran final es de forma gratuita.

Disfruta algunos momento de la final de Doble categoria superior desde la transmisión que realizan los muchachos de Frontón Sport Tv.