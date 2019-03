Batista y Triple H se verán las caras en WrestleMania 35 en un duelo que puede marcar el final de una era

Dos de los peleadores más importantes de la WWE se verán las caras en los próximos días. El evento anual de la lucha libre, WrestleMania, se prepara para albergar el duelo que tendrá como protagonistas a dos leyendas vivas: Triphe H y Batista.

Tanto 'The Game' como 'The Animal', buscarán ponerle fin a una rivalidad que viene desde hace años atrás en la WWE en donde podría ser el final de H en caso no logre vencer a Batista.

Esta historia empezó en el 2005, en el apogeo de Evolution que estaba conformado por Triphe H, Batista y Ric Flair. 'The Leviathan' se impuso en Royal Rumble ganándose la opción de pelear en WrestleMania 21. Batista, contra todo pronóstico, dejó plantado al titular de SmackDown y retó a Triple H, campeón de RAW.

En el main event, H no pudo retener su corona y fue derrotado por Batista, quien consiguió su primer campeonato y pasó a ser la cara de la empresa. Sin embargo, HHH intentó tener revancha en Backlash pero 'The Animal' volvió a ganarle.

'The King of kings' nuevamente intentó derrotar a Batista en Vengeance, la batalla se llevó a cabo en una jaula de acero, pero una vez más, 'The Demon' se impuso y cerró el primer feudo entre ambos. Después, Batista se fue a SmackDown.

Tras su regreso a la compañía, un día después a WrestleMania, se unió a Randy Orton para enfrentar a 'The Usos' y provocó la descalificación de la pelea entre Triple H y Bryan tras haberlo ayudado a pegarle a The Shield. Esto generó que regrese a Evolution colocándose en un feudo estable.

Sin embargo, Batista volvió a dejar la compañía al no sentir apoyo para enfrentarse al campeón actual de RAW y para el capítulo 1000 de SmackDown, se reunió con sus ex compañeros en donde una vez estando en el ring, declaró que nadie ha podido hacer lo que hizo salvo él.

El 25 de febrero último, 'The Leviathan' interrumpió la celebración por los 70 años de Ric Flair y retó a Triple H. De esta forma, ambos luchadores se enfrentarán en una pelea sin descalificación y si HHH pierde, se retirará de manera oficial de la empresa.

El esperado duelo será en el WrestleMania 35 que se llevará a cabo el domingo 7 de abril del presente año en el MetLife Stadium de Nuevo York.