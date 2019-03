WWE [EN VIVO] Wrestlemania 35: Cartelera de peleas, fecha y hora en Perú y México 

La WWE llevará a cabo el siguiente domingo 7 de abril en las instalaciones del MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, el Wrestlemania 35. A tan solo dos semanas del evento PVV, la cartelera ya está casi completa y todo indica que durará ocho horas aproximadamente desde las 4.00 p.m. (hora peruana) y se transmitirá EN VIVO por Fox Action.

Nombres como el de John Cena, The Undertaker o Hulk Hogan aparecen en las redes sociales con posibles apariciones o combates pactos, pero no hay nada confirmado aún. Lo único que ha dado a conocer la WWE es que Alexa Bliss será la anfitriona de este Wrestlemania. También suenan estrellas de otros deportes de la UFC o NFL como Rob Gronkowski o Daniel Cormier.

¿Qué es Wrestlemania?

Wrestlemania es un evento de pago-por-ver de lucha libre realizado y producido por la WWE desde 1985. Es el show más importante de la empresa en toda la temporada y es equivalente al Super Bowl de la NFL o la Copa del Mundo de la FIFA. Asimismo, aquí se unen todas las marcas de la compañía: Raw, SmackDown, 206 Live y en el 2006, ECW.

Denominado por los fanáticos como "La Vitrina de los Inmortales" o "El más grande escenario de todos" es el lugar donde los peleadores y peleadoras tienen la oportunidad de conseguir un título, ascender al estrellato de la WWE, romper récords y hacer historia. Y es que para muchas superestrellas hay un antes y un después de Wrestlemania, ya que sus carreras despegaron de forma descomunal.

¿Cuál es el ‘main event’ del WWE Wrestlemania 35?

La pelea estelar del Wrestlemania 35 será una triple amenaza entre Becky Lynch, Charlotte y Ronda Rousey, por el Campeonato Femenino de Raw. Por primera vez en la historia de la WWE, la división de mujeres protagonizará el show principal; es decir, cerrará el evento.

Todo indica que será de esta forma, dado la historia que tienen estas tres superestrellas y que comenzó con una frustrada lucha en el pasado Survivor Series 2018. El propio Vince McMahon ha formado parte de esta rivalidad en la cual hizo de todo para no incluir a la irlandesa. La popular ‘Rowdy’ ha cambiado a ruda y está más desalmada que nunca.

¿Qué sorpresas puede haber en WWE Wrestlemania 35?

Hablar de Wrestlemania es hablar de The Undertaker, un hombre que ha participado en este evento desde 1991 y tiene un récord de 24 victoria y dos derrotas. El año pasado venció a John Cena y a sus 54 años, el retiro está cada vez más cerca. Su última aparición en la WWE fue el anterior 2 de noviembre en el Crown Jewel.

Sin embargo, no se sabe nada de su paradero ni de alguna posible rivalidad para este año y hace algunas semanas sorprendió al borrar toda información de la WWE de sus perfiles en las redes sociales. Se rumorea que ha sido visto en el Performance Center de WWE y que regresaría recién en mayo y con otro personaje, el de “American Badass”.

Por otro lado, Kurt Angle confirmó que se retira de la lucha libre profesional en esta edición de Wrestlemania, en donde se medirá con Baron Corbin. Los fanáticos de la WWE han mostrado su rechazo por esta lucha y puede ser que Mr. McMahon cambie de opinión. Muchos piden a John Cena, quien debutó en el roster principal contra ‘Campeón Olímpico’ en el 2002.

A qué hora ver WWE Wrestlemania 35 EN VIVO ONLINE

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 4.00 p.m.

Estados Unidos: 4.00 p.m. (ET) / 1.00 p.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 3.00 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 5.00 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 6.00 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 10.00 p.m.

En dónde ver WWE Wrestlemania 35 EN VIVO ONLINE

Perú: FOX Action.

Estados Unidos: WWE Network y PPV.

México: FOX Action.

Argentina: FOX Action.

Ecuador: FOX Action.

Chile: FOX Action.

Colombia: FOX Action.

Uruguay: FOX Action.

Venezuela: FOX Action.

Bolivia: FOX Action.

Paraguay: FOX Action.

España: WWE Network.

En qué canales ver WWE Wrestlemania 35 EN VIVO ONLINE

FOX ACTION EN PERÚ

DirecTV Sports► 561 (SD) y 1561 (HD)

Movistar TV► 184 (SD), 197 (HD) y 788 (HD)

Claro TV ► 325 (SD), 326 (SD) y 333 / 623 (HD)

WWE Network: PS3, PS4, XBOX, XBOX ONE PC, Nintendo Swicth y Tablet.

Cartelera WWE Wrestlemania 35 EN VIVO ONLINE

- Brock Lesnar vs Seth Rollins: Por el Campeonato Universal de Raw

- Ronda Rousey vs Becky Lynch vs Charlotte Flair (Triple Amenaza): Por el Campeonato Femenil de Raw

- Daniel Bryan vs Kofi Kingston: Por el Campeonato Mundial de SmackDown

- Triple H vs Batistsa (Lucha Sin Reglas)

- Shane McMahon vs The Miz

- AJ Styles vs Randy Orton

- Samoa Joe vs Rey Mysterio: Por el Campeonato de Estados Unidos

- Roman Reigns vs Drew McIntyre

- Kurt Angle vs Baron Corbin (Lucha de Despedida)

- Buddy Murphy vs Tony Nese: Por el Campeonato de Peso Crucero

- André the Giant Memorial Battle Royal

¿Dónde seguir EN VIVO y EN DIRECTO el WWE Wrestlemania 35 EN VIVO ONLINE?

Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto del WWE Wrestlemania 35 podrás, con todas las incidencias del evento y las peleas al instante. Además, puedes ver el resumen de las peleas al finalizar el show PPV.