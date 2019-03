WWE: Kofi Kingston luchará con Daniel Bryan por el Campeonato Mundial en Wrestlemania 35 [VIDEO] 

La WWE desarrolló el pasado martes un infartante capítulo de SmackDown Live repleto de sorpresas, giros inesperados y luchas memorables. Y es que contra todo pronóstico Kofi Kingston logró su boleto a Wrestlemania 35, en donde luchará contra Daniel Bryan por el Campeonato Mundial.

Desde que Kofi Kingston se metió en la pelea por el título, se ganó todo el apoyo del público y pese a que superaba todas las barreras que le ponía Vince McMahon, siempre le faltaba escalar un peldaño más. Sin embargo, esta vez no dependía de sí mismo, pues sus compañeros de The New Day tuvieron que conseguir otra hazaña.

¿Qué pasó? Apenas comenzó el capítulo de SmackDown los tres miembros de ‘El Nuevo Día’ salieron y exigieron la presencia de Mr. McMahon. El dueño de la WWE salió y puso otra condición: "Si ustedes dos (Big-E y Xavier Woods) pueden ganar un Tag Team Gauntlet esta noche, Kofi entra a Wrestlemania".

Los dos “hermanos” de Kingstone dejaron piel, sudor y sangre en el ring y contra viento y marea ganaron primero a Karl Anderson & Luke Gallows, luego a Rusev & Shinsuke Nakamura, también a The Bar y finalmente a The Usos, quienes manifestaron su apoyo a Kofi y se retiraron del cuadrilátero.

Faltaba un último equipo; Daniel Bryan & Rowan, anunciados a última hora, y pese al agotamiento, Big-E y Xavier Woods lograron lo impensado: el quinto triunfo. Vince en las afueras del escenario antes de irse confirmó a Kofi Kingston como rival de Daniel Bryan en Wrestlemania 35. Pero… ¿habrá algún cambio la próxima semana?