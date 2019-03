WWE: Finn Bálor invita a Conor McGregor a participar en WrestleMania 35

Conor McGregor anunció su retiro oficial de las Artes Marciales Mixtas (MMA) y el UFC de manera sorpresiva a través de sus redes sociales Twitter e Instagram. Ante esto, la estrella de WWE, el inglés Finn Bálor, aprovechó el mensaje inesperado del irlandés para invitarlo a participar del WrestleMania 35, evento a realizarse el próximo domingo 7 de abril, en el MetLife Stadium en la ciudad de Nueva Jersey, Nueva York (Estados Unidos).

"Hey chicos, anuncio rápido. Hoy he decidido retirarme del deporte formalmente conocido como Artes Marciales Mixtas. Le deseo a mis antiguos colegas lo mejor en la competición en el futuro. Ahora me uno a mi excompañeros en esta aventura de los negocios, ya retirado. Buenas piñas coladas para mí, tíos", escribió Conor McGregor en Twitter. A lo que Finn Bálor respondió: "Te veo en WrestleMania, hermano".

Tras este polémico mensaje, los fanáticos del UFC dudan que Conor McGregor haya renunciado oficialmente, ya que hace pocos días estuvo negociando con Nate Diaz para completar la trilogía entre junio y julio del presente año. Por otro lado, 'The Notorious' fue denunciado por una compatriota suya en Irlanda por un intento de agresión, según ha publicado el diario 'The New York Times'.

DATO: Conor McGregor ha tenido un acercamiento con Becky Lynch, al menos en redes sociales, y Vince McMahon podría tener verdadero interés en contar con los servicios del irlandés entre sus filas en la WWE. ¿Lo veremos en WrestleMania 35?