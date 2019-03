CM Punk: ¡Oficial! Se revela la actual situación de exestrella de la WWE en el UFC

Phillip Jack 'Phil' Brooks, mejor conocido como CM Punk en la WWE, continúa sin aparecer en el octágono del UFC tras caer en sus dos primeros combates ante Mickey Gall (sumisión; triángulo) y Mike Jackson (decisión unánime). Muchos de sus "eternos" fans anhelan verlo de regreso a la empresa de Vince McMahon en WrestleMania 35. Sin embargo, el peleador Anthony Pettis, quien viene de vencer con un KO -vía 'superman punch'- a Stephen Thompson en el UFC Nashville, aclaró cuál es su actual situación.

"CM Punk todavía está allí [en Roufusport] entrenando MMA. Está haciendo más jiu jitsu, aprendiendo a rodar. El tiempo que debería haber pasado preparándose para pelear es lo que está haciendo ahora. Le pusieron mucha presión. Lo hicieron venir sin experiencia y pelear en el escenario más grande (el UFC). No conozco a nadie que pueda hacer eso. Ni siquiera algunos niños que dan sus primeros pasos. No me parece justo", expresó Anthony Pettis, quien viene entrenado a Phil Brooks, durante una entrevista al portal TMZ Sports.

"CM Punk todavía está entrenando. No sé cuál es su plan. Sé que está haciendo algunas películas y un par de otras cosas, pero no sé si planea pelear de nuevo en UFC o qué. Él todavía está entrenando. El está en el gimnasio y trabajando muy duro", agregó.

Asimismo, Anthony Pettis defendió a CM Punk de todos sus críticos, ya que nadie se atrevería a hacer lo que él hizo tras abandonar la WWE.

“No mucha gente pudo hacer lo que él (CM Punk) hizo. Está en el escenario más grande. Luchó contra algunos buenos chicos también. No es como si estuviera peleando con novatos. Luchó contra algunos buenos en la UFC. Está entrenando con asesinos. Él está entrenando conmigo y Tyron Woodley. Llega día tras día, y recibe una patada en el trasero, pero sigue regresando y apareciendo", finalizó.