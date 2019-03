WWE Fastlane 2019 EN VIVO: Horarios, canales y cartelera del evento de este domingo

WWE Fastlane 2019 EN VIVO se llevará a cabo este domingo 10 de marzo (7.00 p.m. - hora peruana; 9.00 p.m. - hora argentina) en el cuadrilátero del Quicken Loans Arena de la ciudad de Cleveland, Ohio (Estados Unidos) donde el main event tendrá la lucha entre Daniel Bryan vs. Kevin Owens. La cobertura del evento para el Perú y el resto de países de Latinoamérica la tendrá el canal FOX Action o FOX Premium Action, disponibles en los servicios Movistar, Claro TV y DirecTV. En España se podrá ver vía PPV a través de WWE Network.

El 'Barbón' favorito de la WWE, Daniel Bryan, defenderá el campeonato mundial de SmackDown ante un viejo conocido, Kevin Owens, en lo que será uno de las peleas más emocionantes de la noche en Fastlane 2019. Ambos esperan llegar al máximo nivel y rendimiento de condiciones para lo que será el próximo WrestleMania.

“¿Sabes qué? Típico, típico, típico. Esto es típico de Kevin Owens. Déjame contarte una pequeña historia, déjame contarte una historia de dos Superestrellas. Bien, está la Superestrella A, que nació con una cantidad tremenda de talento, más talento del que nadie había visto. Y día tras día, año tras año, no consiguió nada con ese talento. Solo confía en su talento y poco a poco todos empiezan a darse cuenta de que lo tiene, pero dicen que nunca triunfará porque es demasiado vago. Pero, adivinen qué, con esa enorme cantidad de talento se convierte en Campeón Universal. No obstante, nunca cambia su ética de trabajo", dijo Daniel Bryan.

“Ahora, déjame hablarte de la Superestrella B. Nació con un talento promedio, con una educación promedio. Pero con una ética de trabajo increíble y un intelecto increíble. Año tras año trabajaba y entrenaba duro. Aunque le decían que no conseguiría nada porque no tenía talento. Pero, ¿sabes qué hizo esa Superestrella? Esa Superestrella se convirtió en Campeón Mundial, se convirtió en Campeón WWE, fue el estelar de WrestleMania. Por su inteligencia y ética de trabajo", así ironiza la estrella Daniel Bryan sobre su rival, Kevin Owens.

Kevin Owens, por su parte, no estaba programado para pelear frente a Daniel Bryan. Sin embargo, el jefe de la WWE Vince McMahon decidió incluir al 'KO' en lugar de Kofi Kingston. Asimismo, le prometió al miembro del equipo 'The New Day' tener un mejor rol para lo que será WrestleMania 35, pues cree que Fastlane no le dará los mismos números en el PPV.

En otros combates: Asuka y Mandy Rose pelearán por el cinturón femenino de la marca SmackDowm; mientras que Charlotte Flair y Becky Lynch buscarán ser la retadora de Ronda Rousey, vigente campeona del cinturón femenino de la marca Raw, en WrestleMania 35.

WWE FASTLANE 2019 EN VIVO | DANIEL BRYAN VS. KEVIN OWENS: HORARIOS, PAÍS POR PAÍS

Perú: 6.00 p.m. KickOFF / 7.00 p.m. Main Event

México (Centro): 5.00 p.m. KickOFF / 6.00 p.m. Main Event

México (Pacífico, Sonora): 4.00 p.m. KickOFF / 5.00 p.m. Main Event

México (Noroeste): 3.00 p.m. KickOFF / 4.00 p.m. Main Event

Ecuador: 6.00 p.m. KickOFF / 7.00 p.m. Main Event

Estados Unidos (Los Ángeles): 9.00 p.m. KickOFF / 10.00 p.m. Main Event

Estados Unidos (Texas): 5.00 p.m. KickOFF / 6.00 p.m. Main Event

Estados Unidos (Miami): 6.00 p.m. KickOFF / 7.00 p.m. Main Event

Colombia: 6.00 p.m. KickOFF / 7.00 p.m. Main Event

Argentina: 8.00 p.m. KickOFF / 9.00 p.m. Main Event

España: 12.00 a.m. KickOFF (lunes 28 de enero) / 1.00 a.m. Main Event (lunes 11 de marzo)

España (Islas Canarias): 11.00 p.m. KickOFF / 12.00 a.m. Main Event (lunes 11 de marzo)

Uruguay: 8.00 p.m. KickOFF / 9.00 p.m. Main Event

Paraguay: 8.00 p.m. KickOFF / 9.00 p.m. Main Event

Chile: 8.00 p.m. KickOFF / 9.00 p.m. Main Event

Brasil: 9.00 a.m. KickOFF / 10.00 p.m. Main Event

Bolivia: 7.00 p.m. KickOFF / 8.00 p.m. Main Event

Venezuela: 7.00 p.m. KickOFF / 8.00 p.m. Main Event

Canadá: 6.00 p.m. KickOFF / 7.00 p.m. Main Event

Costa Rica: 5.00 p.m. KickOFF / 6.00 p.m. Main Event

Guatemala: 5.00 p.m. KickOFF / 6.00 p.m. Main Event

Honduras: 5.00 p.m. KickOFF / 6.00 p.m. Main Event

El Salvador: 5.00 p.m. KickOFF / 6.00 p.m. Main Event

Puerto Rico: 7.00 p.m. KickOFF / 8.00 p.m. Main Event

Santo Domingo: 7.00 p.m. KickOFF / 8.00 p.m. Main Event

Panamá: 6.00 p.m. KickOFF / 7.00 p.m. Main Event

Italia: 12.00 a.m. KickOFF (lunes 28 de enero) / 1.00 a.m. Main Event (lunes 11 de marzo)

Francia: 12.00 a.m. KickOFF (lunes 28 de enero) / 1.00 a.m. Main Event (lunes 11 de marzo)

Alemania: 12.00 a.m. KickOFF (lunes 28 de enero) / 1.00 a.m. Main Event (lunes 11 de marzo)

Portugal: 12.00 a.m. KickOFF (lunes 28 de enero) / 1.00 a.m. Main Event (lunes 11 de marzo)

Holanda: 12.00 a.m. KickOFF (lunes 28 de enero) / 1.00 a.m. Main Event (lunes 11 de marzo)

Inglaterra: 11.00 p.m. KickOFF / 12.00 a.m. Main Event (lunes 11 de marzo)

WWE FASTLANE 2019 EN VIVO | DANIEL BRYAN VS. KEVIN OWENS: GUÍA DE CANALES TV

Perú: FOX Action.

Estados Unidos: WWE Network y PPV.

México: FOX Action.

Argentina: FOX Action.

Ecuador: FOX Action.

Chile: FOX Action.

Colombia: FOX Action.

Uruguay: FOX Action.

Venezuela: FOX Action.

Bolivia: FOX Action.

Paraguay: FOX Action.

España: WWE Network.

WWE FASTLANE 2019 EN VIVO | DANIEL BRYAN VS. KEVIN OWENS: CARTELERA COMPLETA

Así será la cartelera del WWE Fastlane 2019.

CARTELERA ESTELAR DEL WWE FASTLANE 2019 (7.00 P.M.)

Daniel Bryan vs Kevin Owens: Campeonato de la WWE.

Asuka vs Mandy Rose: Campeonato femenino de SmackDown.

The Usos (Jimmy y Jey Uso) vs Shane McMahon & The Miz: Campeonato de parejas de SmackDown.

The Revival (Dash Wilder y Scott Dawson) vs Aleister Black & Ricochet vs Bobby Roode & Chad Gable: Campeonato por parejas de Raw.

Sasha Banks & Bayley vs Tamina & Nia Jax: Campeonato por parejas femenino de WWE.

Charlotte Flair vs Becky Lynch: para ser retadora al Campeonato de Raw.

The Shield (Roman Reigns, Dean Ambrose y Seth Rollins) vs Drew McIntyre, Baron Corbin & Bobby Lashley.

Rusev & Shinsuke Nakamura vs Big E & Xavier Woods.

EL KICKOFF DEL WWE FASTLANE 2019 (6.00 P.M.)

Rey Mysterio vs Andrade.

WWE FASTLANE 2019 EN VIVO | DANIEL BRYAN VS. KEVIN OWENS: GUÍA DE CANALES TV AL DETALLE

Estelares a partir de las 7.00 p.m.

WWE FASTLANE 2019: VER EN FOX ACTION

Movistar TV: canal 184.

DirecTV: canal 561.

Claro TV: canal 325 y 326.

WWE FASTLANE 2019: VER EN FOX ACTION HD

Movistar TV: canal 788.

DirecTV: canal 1561.

Claro TV: canal 333 y 623.

WWE FASTLANE 2019 EN VIVO | DANIEL BRYAN VS. KEVIN OWENS: ¿DÓNDE Y CÓMO VER FOX ACTION EN LA TV?

La transmisión del evento WWE Fastlane 2019 estará a cargo por el canal de Fox Action Latino de Movistar TV (184 digital). Asimismo, en el canal 561 del servicio DirecTV y, finalmente, por el canal 325 y 326 de Claro.



También podrás disfrutar de toda la emoción de WWE Fastlane 2019 en alta definición HD por el canal Fox Action HD en los tres servicios de cable disponible en el Perú: Movistar TV (788), DirecTV (1561) y Claro (333 y 623).

Y como ya es una costumbre, WWE Network será otra opción fantástica para poder ver el Fastlane 2019 desde la computadora.

También puede verlo a través de la app FOX (DirecTV Play y Movistar Play).