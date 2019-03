Conor McGregor a Khabib: "Te quitaron el dinero y te temblaron los ojos cuando luchaste conmigo, pequeña rata"

Khabib Nurmagomedov confirmó su permanencia en el UFC luego de llegar a acuerdo con el presidente Dana White para volver a pelear en septiembre del 2019 una vez que se cumpla la sanción que le interpuso la Comisión Atlética de Nevada por los hechos ocurridos tras el UFC 229. 'The Eagle' aprovechó el anuncio para celebrar con sus fans. Sin embargo, Conor McGregor quiso 'malograrle la fiesta' con una serie de insultos en sus redes sociales.

"Es un gran sentimiento, después de 5 rondas de campeonatos. Hasta pronto mis fans, muy pronto. Y gracias a todos, muchachos, por su apoyo durante todos estos años", escribió Khabib Nurmagomedov en Twitter. Ante esto, la reacción de Conor McGregor fue tan polémica y vulgar como ya nos tiene acostumbrados: "Te quitaron el dinero y te temblaron los ojos al ver a tus hermanos cuando luchaste conmigo, pequeña rata. Viva las Vegas Baby la GAF siempre gana".

¿Y el retiro? Como se recuerda, Conor McGregor decidió alejarse de las artes marciales mixtas (MMA), incluyendo el UFC, para dedicarse plenamente a los negocios de su whisky Proper Twelve por lo que no se explica los motivos para volver a atacar a Khabib Nurmagomedov a menos que quiera una revancha.

Además, según la publicación del diario 'The New York Times', Conor McGregor está siendo investigado en su país, Irlanda, por un presunto intento de agresión hacia una joven. El abogado de 'The Notorious' se pronunció al respecto aclarando que este asunto ya ha sido desmentido.

Hace un par de días, Conor McGregor subió una imagen donde continuaba con sus entrenamientos. ¿Volverá a pelear?