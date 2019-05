Sofía Mulanovich sufrió un duro accidente en torneo de surf realizado en Chile [VIDEO]

Sofía Mulanovich, excampeona mundial de surf, fue auxiliada y llevada de emergencia al hospital más cercano de la localidad de Iquique en Chile tras sufrir una dura caída en la competencia 'Héroes de Mayo' perteneciente al circuito WQS.

Mulanovich se encontraba en búsqueda de una ola que le permita tener un buen puntaje, pero no pudo mantenerse de pie impactando contra la zona rocosa de la playa La Punta. Sin embargo, la deportista nacional logró girar y chocó de costado, provocándole un corte en el brazo derecho.

"Hoy fue un día de esos donde pones todo en perspectiva y te das cuenta que lo único que realmente importa es la salud; tú vida puede cambiar en segundos es por eso que hoy agradezco al universo que no me caí 2 segundos después en esta ola porque claramente me doy cuenta que caería directamente de cabeza a la piedra", escribió Mulanovich en su cuenta de Instagram.

Además, la surfista agregó lo siguiente: "Obviamente esta caída tuvo sus consecuencias y tengo un tajazo en el brazo con varios puntos y estoy golpeada por todos lados y todavía en shock pero contenta de que no fue peor, nunca más me pongo en esta situación y perdón a todos mis seres queridos que vieron esta ola live porque sé que la pasaron mal".

Finalmente Sofía Mulanovich agradeció la preocupación de sus amistades, compañeros y seguidores y mencionó que "se tomará unos días de descanso fuera del agua para luego viajar a Sudáfrica", en donde participará en un nuevo torneo de surf.

Cabe mencionar que la deportista nacional tuvo que ser llevada a un nosocomio de Iquique para que le cierren la herida, recibiendo en todo momento el apoyo por parte de la organización así como de la Federación Nacional de Tabla.