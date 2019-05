NBA 2019: fecha, día, hora y canales confirmados para las finales entre Warriors y Raptors

Los Toronto Raptors hicieron historia este sábado 25 de mayo al ganar la final de la Conferencia Este a los Milwaukee Bucks por 100-94 en el sexto partido de la serie y avanzar por primera vez a la final de la NBA que disputarán frente a los Golden State Warriors, campeones de la Conferencia Oeste, tras imponerse por 4-0 a los Portland Trail Blazers.

De la mano de Stephen Curry, los Golden State Warriors se alistan para levantar su tercer anillo consecutivo en una final inédita con un equipo canadiense como los son los Toronto Raptors. El primer partido de la serie de 7 se disputará el jueves 30 de mayo (9.00 p.m.) en la pista del Oracle Arena de Californica (Estados Unidos). Asimismo, el segundo se dará el 2 de junio (8.00 p.m.) en la misma cancha de los Warriors.

Los Raptors, por su parte, recién serán locales para el tercer partido a desarrollarse el 5 de junio en el Scotiabank Arena de Toronto (Canadá). Mientras que el cuarto juego contra los Warriors se dará el 7 de junio. Cabe recordar que el primer equipo que consiga cuatro victorias se alzará como el campeón del Anillo de la NBA.

Warriors: Stephen Cury, Jordan Bell, DeMarcus Cousins, Kevin Durant y Quinn Cook. DT: Steve Kerr.

Raptors: Marc Gasol, Danny Green, Chris Boucher, Kawhi Leonard y Jeremy Lin. DT: Nick Nurse.

¿Cuándo será la final entre Warriors y Raptors por el Anillo de la NBA?

Juego 1 | Fecha: 30 de mayo | 9.00 p.m.: Golden State Warriors vs. Toronto Raptors

Juego 2 | Fecha: 2 de junio | 8.00 p.m.: Golden State Warriors vs. Toronto Raptors

Juego 3 | Fecha: 5 de junio | 9.00 p.m. : Toronto Raptors vs. Golden State Warriors

Juego 4 | Fecha: 7 de junio | 9.00 p.m. : Toronto Raptors vs. Golden State Warriors

Juego 5 | Fecha: 10 de junio: Golden State Warriors vs. Toronto Raptors

Juego 6 | Fecha: 13 de junio: Toronto Raptors vs. Golden State Warriors

Juego 7 | Fecha: 16 de junio: Golden State Warriors vs. Toronto Raptors

¿Qué canal transmitirá los partidos entre Warriors y Raptors?

Para poder seguir el desarrollo del compromiso entre Warriors vs Trail Blazers, deberás sintonizar la transmisión y la señal de ESPN en Latinoamérica o vía streaming por NBA League Pass.

ESPN PERÚ

DirecTV Sports► 521 (SD) y 1620 (HD)

Movistar TV► 504 (SD) y 740 (HD)

Claro TV ► 64 (SD) y 521 (HD)