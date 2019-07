¡Conmovedor! Madre de atleta peruana vende polladas para cubrirle sus gastos en Panamericanos Lima 2019

Lima 2019 | A una semana del inicio de los Juegos Panamericanos, una historia de esfuerzo familiar en torno a una atleta viene siendo muy comentada en redes sociales. Es el caso de Candy Toche, quien representará al Perú en salto alto y que no contaba con los recursos para cubrir sus gastos, aunque su madre hizo un alto esfuerzo para que no tenga problemas.



A través de Radio Capital, se dio a conocer que la madre de la atleta vendió polladas en su distrito a raíz de que su hija no tenía auspiciadores que la apoyen a cubrir los gastos de su participación.

"Nosotras tocamos puertas para el auspicio para que la respalden en la complementación de su preparación. Lamentablemente, no encontramos eco, entonces yo no podía ver a mi hija triste, desanimada, tirando la toalla. Le dije: ‘tranquila, tú sigue entrenando, para adelante, y si no hay auspicios, para eso está tu mamá. Yo seré tu auspiciadora. No te preocupes, todo va a salir bien", relató la madre de familia.



Sin duda, una historia que motiva de cara al inicio de de los Juegos Panamericanos. El amor de madre puede más que la adversidad y ahora Candy Toche intentará llegar lo más lejos en la prueba de salto alto.

¿Cuántos deportistas peruanos habrá en Lima 2019?

En total, serán 592 deportistas quienes integran la delegación de Perú (308 hombres y 284 mujeres). Esta cifra representa una marca récord para el combinado patrio, ya que nunca antes habían llevado una participación tan numerosa.

¿Cuándo inicia en Lima 2019?



Los Juegos Panamericanos comenzarán el próximo viernes 26 de julio, en los que serán la primera edición que se realice en Lima.