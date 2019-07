Diego Elías tras ganar el oro en Lima 2019: “Era mi objetivo. Toca en parejas, no hay tiempo para celebrar” [VIDEO]

Objetivo cumplido. Diego Elías se encarga de darle una nueva alegría a todo el Perú en este glorioso sábado de competencia en los Juegos Panamericanos Lima 2019. El joven deportista nacional llegó a la gran final en squash y tuvo que medirse con el colombiano Miguel Rodríguez, a quien terminó venciendo por 3-1. Esto dijo tras su genial actuación y conseguir la medalla de oro.

“Es la segunda vez que juego como local y estoy feliz por este logro, el más importante en mi carrera. No tengo tiempo para celebrar, tengo por delante jugar en los dobles por semifinales de squash. Sería lindo ganar una medalla de oro más y luego recién pensaré en vacaciones. Entrené mucho para esto”, señaló un concentrado Diego Elías ante la prensa.

“La verdad es que tengo una felicidad inmensa, en especial por ganar aquí en casa, de local, en un campeonato tan importante. Darle la medalla de oro al Perú era un objetivo que tenía este año. Muy feliz, he trabajado por esto en todo este tiempo. No tengo palabras para describir todo lo que siento. Estoy demasiado feliz. Se lo dedico a todo el territorio peruano”, añadió el medallista.

“Estuve trabajando muy duro para lograrlo y, nada, este no es un triunfo solo mío, sino de todo mi equipo. Quiero dedicarle este triunfo a mi papá, que estuvo conmigo siempre, desde el comienzo. Además, a todo mi equipo y a todos los que me apoyaron. A mi familia, a mi mamá y todos los que estaban a mi lado”, señaló Diego Elías.

“No sentí que podía ganarlo, no me confié. El partido estuvo duro y seguí luchando. Estuve ansioso y un poco nervioso. Estos partidos son muy peleados, nunca le había ganado. Se me pasó por la cabeza caer”. Sobre Toronto 2015. “Ya había tenido la posibilidad de ganar la medalla de oro, justo ante Miguel Rodríguez, pero perdí. Cuando supe que los juegos iban a ser en Lima, ganar fue una meta por cumplir”, recalcó.

Finalmente, sobre Miguel Rodríguez, rival al que venció por primera vez. “Me felicitó, me saludó. Ya tenía experiencia y es un ídolo para mí desde que empecé a jugar”. ¿Qué se le avecina? “El tour en squash comienzo en septiembre y tratar de seguir subiendo en el ranking”, sentenció Diego Elías. Todo el Perú lo celebra.