Lima 2019: boxeador Miguel Germán recibirá departamento para su mamá

El boxeador peruano Miguel Ángel Germán estuvo cerca de ganar una medalla para el Perú. Sin embargo, cayó derrotado en los cuartos de final de la categoría peso ligero (64 kg) ante Conrad Ryan (de Antigua y Barbuda) y no logró conseguir el bronce en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. El objetivo de Germán no era solo derribar a su oponente; y es que había otro muy especial: conseguir la presea dorada para así poder regalarle un departamento a su madre.

Como se recuerda, los medallistas peruanos en Lima 2019 recibirán como premio una vivienda del complejo residencial de Villa El Salvador. A Miguel Ángel Germán le faltó muy poco y ese fue el motivo de sus lágrimas que se vieron por la televisión: "Hoy no se pudo, pero mañana sí se podrá. Más adelante te conseguiré una 'casita', 'mami'", dijo el púgil nacional.

Tras ser derrotado en @Lima2019Juegos, el boxeador peruano Miguel Ángel Germán, pidió perdón a su mamá por no conseguir una medalla y por lo tanto, no poder brindarle un hogar.



Tendrás tu revancha, Miguel.



Pdta: No son datos estadísticos pero vale la pena compartirlo. pic.twitter.com/LLs7DSHz5v — Son Datos No Opiniones (@sondatos_noop) July 30, 2019

"Vamos a seguir peleando. Si ganaba cogía medalla y un 'depa' en Villa El Salvador. Esa era para mi mamá que todavía no tiene una 'casita'. 'Mami' te quiero mucho", agregó.

Los días pasaron y Miguel Ángel Germán se siente recuperado de este duro golpe en su carrera deportiva: "Ya estoy más tranquilo, así que a seguir 'nomás', por un pequeño tropiezo no me voy a derrumbar. Fue momento de la adrenalina (el llanto), pensé que me iba a dar un paro, me dejé llevar por el momento".

Pero las cosas darán un giro inesperado a esta historia, ya que una casa de apuestas conocida como "Apuesta Total" se ha comprometido en comprarle un departamento a Miguel Ángel Germán y a su madre como acto de solidaridad. El enorme gesto se hará oficial este viernes 2 de agosto a través de las redes sociales.