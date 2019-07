Peruano Miguel Germán tras perder en boxeo: “Más adelante te conseguiré una casita, mami"

Cerca, muy cerca. El boxeador peruano, Miguel Germán, no pudo clasificar a semifinales de los Panamericanos Lima 2019 luego de perder Conrad Ryan, de Antigua y Barbuda en la categoría de peso ligero masculino (64 kg.). El deportista nacional recibió en todo momento el apoyo del público; por lo que lamentó profundamente su caída.

Germán, de 23 años, estuvo a un paso de la gloria, ya que si pasaba a la penúltima etapa, se aseguraba por lo menos la medalla de bronce y además el respectivo departamento prometido. En declaraciones para Latina, el joven pugilista estuvo a punto de quebrarse en vivo y casi entre lágrimas envió un saludo a su familia, amigos y al país.

El popular Miguel Ángel dio a conocer que lo motivó bastante el aliento de la hinchada, pero reconoció el triunfo de su rival. Asimismo, reveló que es diferente caer en el extranjero que en “su propia casa”. De igual manera, agradeció a todas las personas que asistieron al Coliseo Miguel Grau del Callao.

Miguel Germán vs Conrad Ryan

"Fue una buena pelea. Un peleón. Yo me sentí ganador, pero si me ganó bien. Me habrá movido un poco más. El público me hizo sentir que tenía un equipo. Había peleado y perdido en otros países, pero esto es diferente. ¡Cuánta gente que te quiere ver! Sentí emoción y me puso más valiente. No se pudo. ¡A seguir peleando!", declaró.

Miguel Germán: Todo para su madre

Germán manifestó que su objetivo era conseguir una presea porque con eso le iban a regalar un dpto., el cual estaba destinado para su madre. No obstante, no se vino abajo moralmente e indicó que en futuro tendrá su revancha.

"Si ganaba esta pelea conseguía una medalla y me ganaba un departamento en Villa El Salvador. Pero no se pudo. Eso no iba a ser para mí, sino para mi mamá, que no tiene una casita todavía", añadió con la voz casi entre cortada el boxeador peruano.

"Quiero enviarle un saludo a mi mamá. Hoy no se pudo, pero mañana sí se podrá. Más adelante te conseguiré una casita, mami, seguiré peleando. También quiero saludar a la gente de Villa El Salvador que me apoyó", concluyó Germán.