David 'Pantera' Zegarra aclaró que no se burló del boxeador Miguel Germán quien pidió una casa para su madre [VIDEO]

Miguel Germán, boxeador que representó al país en Lima 2019, lamentó quedar eliminado de los Juegos Panamericanos Lima 2019, ya que no podrá regalarle un departamento a su madre. Este hecho generó la burla de una supuesta cuenta en Instagram de David 'Pantera' Zegarra.

“Cuando se ha visto a un boxeador que se bueno y llorón? No uses a tu madre para cubrir que aún te falta compare, entrena y calladito nomás, pa eso mejor iba yo y ya tendríamos un oro más”, fue el polémico mensaje en el Instagram del usuario pantera.zegarra.

De inmediato, David Zegarra fue víctima de cientos de críticas en las Facebook, Instagram y Twitter. Por esta razón, el púgil nacional utilizó sus redes sociales oficiales para enfatizar que la cuenta era falsa.

“Quiero denunciar a esta persona que se está haciendo pasar por mi y colgando esta clases de imágenes insultando como si yo lo hubiese puesto o colgado en mi Instagram oficial por favor denunciar a este tipo de lacras que se esconden detrás de un celular que bueno sería que de la cara”, escribió David 'Pantera' Zegarra.

Asimismo, David Zegarra se comunicó con 'La República' para aclarar la situación y confesar que su colega Alberto 'Chiquito' Rossel le pasó la controvertida publicación viral que perjudica su imagen.

“Me han etiquetado en una publicación y la gente esta que me insulta, me ha molestado, lo primero que he hecho es denunciar esta cuenta, porque la mía está verificada. Me parece tonto porque yo soy deportista, como voy a criticar a los deportistas que se están desempeñando bien en Los Panamericanos”, manifestó la 'Pantera' Zegarra al mencionado medio.

