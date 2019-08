Transmisión de partidos [EN VIVO] Programación para HOY domingo 4 de agosto de 2019

Partidos de HOY domingo 4 de agosto, transmisión fútbol EN VIVO. La agenda futbolística se encuentra distribuida en los encuentros referidos a Champions League, Juegos Panamericanos Lima 2019, Amistosos Internacionales de Clubes, Superliga Argentina, International Champions Cup y más.

PARTIDOS DE HOY | DOMINGO 4 DE AGOSTO | FÚTBOL EN VIVO

Argentina - Superliga

Se inicia una nueva jornada de la Superliga Argentina, siendo uno de los choques más importantes el de River Plate vs Lanús, así como el de Gimnasia de la Plata vs San Lorenzo.

09:00 a. m. Unión Santa Fe vs Defensa y Justicia

11:15 a. m. Gimnasia La Plata vs San Lorenzo

1:30 p. m. Banfield vs Estudiantes de la Plata

3:45 p. m. River Plate vs Lanús

6:00 p. m. Patronato vs Boca Juniors

Bolivia - Torneo Clausura

2:00 p. m. Aurora vs Sport Boys

2:00 p. m. The Strongest vs Nacional Potosí

4:15 p. m. San José vs Royal Parí

6:30 p. m. Blooming vs Oriente Petrolero

Brasil - Brasileirao Serie A

09:00 a. m. Santos vs Goiás

2:00 p. m. Avaí vs Botafogo

2:00 p. m. Bahía vs Flamengo

5:00 p. m. Atlético-MG vs Cruzeiro

5:00 p. m. Corinthians vs Palmeiras

5:00 p. m. Vasco vs CSA

Colombia - Torneo Clausura Liga Águila

1:45 p. m. Deportivo Pasto vs Atlético Bucaramanga

3:45 p. m. Alianza Petrolera vs Envigado

5:00 p. m. Junior vs América de Cali

5:45 p. m. Patriotas vs Rionegro Águilas

7:45 p. m. Tolima vs Independiente Santa Fe

Ecuador - Liga Pro

2:00 p. m. LDU Quito vs Macará

4:15 p. m. U. Católica vs Barcelona SC

6:30 p. m. Emelec vs Delfín

Amistoso de Clubes

07:00 a. m. Bayer Leverkusen vs Valencia

10:00 p. m. Besiktas vs Brescia

1:00 p. m. Barcelona vs Arsenal

2:00 p. m. Marsella vs Nápoles

Juegos Panamericanos Lima 2019

International Champions Cup

09:00 p. m. Tottenham vs Inter de Milán

Holanda - Eredivisie

05:15 a. m. Heracles vs Heerenveen

07:30 a. m. Feyenoord vs Sparta Rotterdam

09:45 a. m. Den Haag vs Utrecht

1:00 p. m. Az Alkmaar vs Sittard

Campeonato Africano de Naciones

08:00 a. m. Etiopía vs Yibuti

08:00 a. m. Mozambique vs Madagascar

08:00 a. m. Sudáfrica vs Lesoto

08:00 a. m. Sudán del Sur vs Burundi

08:00 a. m. Zimbabue vs Mauricio

09:00 a. m. Kenia vs Tanzania

09:00 a. m. Namibia vs Comores

11:00 a. m. Mali vs Guinea-Bisáu

11:00 a. m. Togo vs Benín

12:00 p. m. Guinea Ecuatorial vs Chad

Juegos Panamericanos Lima 2019

La selección peruana dirigida por Nolberto Solano se juega su última posibilidad de clasificar a la siguiente fase: necesitan vencer si o si a su par de Jamaica y esperar que Honduras no sume ante el combinado 'charrúa'.

10:00 a. m. Panamá vs Argentina

1:00 p. m. Ecuador vs México

5:30 p. m. Uruguay vs Honduras

8:30 p. m. Jamaica vs Perú

Paraguay - Torneo Clausura

2:30 p. m. Sportivo Luqueño vs Sol de América

5:00 p. m. Cerro Porteño vs Guaraní

Venezuela - Torneo Clausura

3:00 p. m. La Guaira vs Mineros

3:00 p. m. Lara vs Estudiantes Mérida

3:00 p. m. Llaneros vs Monagas

4:00 p. m. Deportivo Táchira vs Zulia

4:00 p. m. Zamora vs Caracas