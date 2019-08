EN VIVO | Perú vs Puerto Rico: por el quinto lugar en vóley de los Juegos Panamericanos

Perú vs Puerto Rico EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO este sábado 10 de agosto desde las 3:00 p.m. en el Coliseo del Miguel Grau del Callao por el quinto lugar de los Juegos Panamericanos Lima 2019. Puedes seguir el partido vía Latina | Panamericana TV / TV Perú | Movistar TV 19 e ESPN, además de LIVE STREAMING | GRATIS POR INTERNET mediante Líbero.pe.

Perú vs Puerto Rico [PUNTO A PUNTO]

1° 2° 3° 4° 5° Set Perú 8 - - - - Puerto Rico 13 - - - -

PREVIA DEL Perú vs Puerto Rico

La selección peruana de vóley fue de más a menos en los Juegos Panamericanos Lima 2019, ya que si bien ganó en su debut por 3-1 ante Canadá, posteriormente perdió en sus dos partidos frente a Colombia (1-3) y República Dominicana (0-3), lo que le impidió luchar por una medalla.

Situación similar le ocurrió a Puerto Rico, quien superó a Estados Unidos (3-2), mas luego sucumbió a manos de Brasil y Argentina por 0-3 y 1-3, respectivamente.

Perú vs Puerto Rico chocan hoy en un duelo que si bien no está en juego una presea, sí el honor y orgullo de las jóvenes deportistas.

Perú vs Puerto Rico | Horarios alrededor del mundo

Perú 3:00 pm.

México 3:00 p.m.

Ecuador 3:00 p.m.

Colombia 3:00 p.m.

Bolivia 4:00 p.m.

Chile 4:00 p.m.

Venezuela 4:00 p.m.

Argentina 5:00 p.m.

Brasil 5:00 p.m.

Paraguay 5:00 p.m.

Uruguay 5:00 p.m.

España 10:00 p.m.

Entradas para el Perú vs Puerto Rico

Regular – A | S/. 50

Menores de 18 – A | S/. 25

Adulto mayor – A | S/. 25

Regular – B | S/. 30

Menores de 18 – B | S/. 15

Adulto mayor – B | S/. 15

Regular – C | S/. 20

Menores de 18 – C | S/. 10

Adulto mayor – C | S/. 10

Asiento Accesible – SR | S/. 10

Acompañante Asiento Accesible – ASR | S/. 10

Internet: Dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO el Perú vs Puerto Rico por los Juegos Panamericanos?

