Capitán de la Voley Masculino le responde duro y claro a la capitana de Voley Femenino

La Selección Peruana de Voley sumó dos derrotas (ante Colombia y Dominicana) y un triunfo (sobre Canadá). Estos resultados dejaron fuera de la siguiente fase al sexteto peruano que enfrentará esta noche a Puerto Rico por el quinto y sexteto lugar.

Tras los malos resultados, Karla Ortiz, capitana de la Selección Peruana de Voley, dejó en descubierto a la FPV pues aseguró que durante estas últimas semanas no tuvieron apoyo, sino otra cosa hubiese sido la historia durante los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

"No solos nosotras 12, sino 16 y vienen otras 2 más y así vamos creciendo. (..) Somos la categoría mayores, un equipo al que tratan mal. No he pasado esto en una categoría mayores. Nos piden resultados, pero vamos a ver cómo nos tratan y no nos están tratando bien. Nos dan un día de descanso, no tenemos nuestro sueldo porque siempre se retrasa. Hay veces que no cobramos nada", dijo Karla Ortiz que de inmediato tuvo una respuesta.

Se trata de Eduardo Romay, capitán de selección absoluta de Voley de Perú, quien no dudó en parchar a Karla Ortiz. “El femenino recibe sueldos, almuerzos, auspicios, mochilas, tiene la VIDENA (3 canchas del mejor suelo y condiciones) TODO el año. Por motivos ORGANIZACIONALES de los Panamericanos les quitaron eso 2 semanas y se ha creado una discusión. Todo lo que Karla reclamo, lo tienen”

Pero eso no fue todo, sino que en seguida siguió con su explicación. “La selección femenina tuvo por 2 semanas lo que el masculino ha sufrido toda la vida. Bienvenidas chicas. ¿Karla se “excusa” de los resultados por las ultimas 2 semanas? ¿Y el resto del año no tuvieron todo? No nos conformamos. Pero la FPV nos da lo suficiente para la mejora”, agregó Eduardo Romay.

Finalmente, el capitán de la selección de Voley Masculino, puso de ejemplo a la selección cubana que no tiene todas las condiciones pero sigue siendo potencia en este deporte. “Hemos estado en Cuba con la selección masculina. Ellos tienen que recoger agua de afuera del campo, la lluvia se filtra, sus campos se destruyen a pedazos, y de ahí salen los mejores jugadores del mundo. Juan Carlos Gala nos ha cambiado la mentalidad sobre el apoyo vs el trabajo duro”